Luigi Di Maio kamikaze sulla manovra | se salta tutto si va al voto

Luigi Di Maio assume il compagno di università al suo ministero : Curriculum di tutto rispetto, Esposito viene da una famiglia in cui si mastica politica, visto che il padre Tommaso è stato sindaco di Acerra con il Pd.

Vimercate. Luigi Maiocchi uccide la moglie Pia Marina Mapelli e ferisce la vicina : Vimercate è sotto choc per il brutale femminicidio commesso da Luigi Maiocchi. Il pensionato di 82 anni lunedì mattina ha ucciso a coltellate la

Alessandro Sallusti demolisce Luigi Di Maio - la lezione d'economia : 'Soltanto un cretino...' : Accuse alle quali risponde con un durissimo editoriale Alessandro Sallusti : 'Sarebbe bello che un giornale potesse modificare il corso se non della storia, ma almeno della cronaca', premette il ...

Matteo Renzi ‘social-man’ da Piazza del Popolo contro il governo e Luigi Di Maio : Matteo Renzi presente a Piazza del Popolo per la “riunione” del PD, contro il governo Matteo Renzi direttamente dai suoi profili social lancia messaggi al Popolo e al governo, nella giornata di oggi che ha visto un ricompattamento del partito. Una bellissima giornata a #PiazzaDelPopolo. contro il governo degli sfascisti, contro chi dice no ai vaccini, contro chi mette in ginocchio l’Italia che produce, contro il governo dei condoni e ...

NON È L’ARENA/ Anticipazioni : Asia Argento - Luigi Di Maio e Checco Zalone ospiti di Giletti (30 settembre) : Asia Argento ha deciso di partecipare a Non è L’ARENA, il programma condotto da Massimo Giletti e in onda su La7 nel prime time, la regista replica a Jimmy Bennett.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 14:40:00 GMT)

Luigi Di Maio : "Mattarella non deve preoccuparsi" : Il vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio non è voluto rimanere indietro rispetto al collega Matteo Salvini e anche lui, in serata, ha deciso di replicare alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitandolo a non preoccuparsi per il debito che si andrà a creare.Mattarella non deve preoccuparsi. Questa 'manovra del popolo' ha proprio la finalità di creare le condizioni per poi poter ridurre questo ...

Luigi Di Maio - colpo mortale a Giovanni Tria : lo scippo a Palazzo Chigi - su cosa mette le mani il M5s : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sempre più isolato, il Ministero del Tesoro sempre più svuotato. Dopo il durissimo confronto di giovedì sera sul Def con deficit al 2,4% , con il titolare di via XX Settembre a ...

Luigi Di Maio : “PD e FI sperano in colpo di stato finanziario - sono nemici dell’Italia” : "Il Pd e Forza Italia non riescono a fare un'opposizione politica e quindi con i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread sperando in un altro colpo di stato finanziario: sono degli irresponsabili nemici dell'Italia". Questo il durissimo commento di Luigi Maio alle polemiche sul DEF.Continua a leggere

Economia - Luigi Di Maio e il suo “team Mani di forbice” : Ecco in breve il riassunto dell’annuncio fatto dal Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a proposito delle novità rappresentate dai tagli. Tutto quello che è inutile e superfluo verrà tagliato da un apposito team denominato ‘Mani di forbice‘. Presto un team, soprannominato “Mani di forbici”, provvederà ad effettuare i tagli dove necessitano Il team Mani di forbice, così battezzato dallo stesso Di Maio, avrà il compito di ...

Luigi Di Maio : 'Piena fiducia in Giovanni Tria - ma ho trovato trabocchetti al ministero dell'Economia' : Tria deve restare al ministero della Economia e finanza. Si è descritta una situazione che non vera'. A parole, almeno, la linea resta quella della piena fiducia al titolare del Mef.

Manovra - così Luigi Di Maio e il M5s regalano soldi agli immigrati : ... verso le 21.30, davanti a Palazzo Chigi con tanto di bandiere del Movimento per gioire: hanno vinto un braccio di ferro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. La Manovra finanziaria del 2019 ...

Def - clamoroso azzardo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Come Macron - ora l'Europa non...'. Resa dei conti : È stato poi lo stesso Giorgetti a mediare con il ministro dell'Economia Giovanni Tria sul 2,4%, e ora la sensazione è che, come scrive il Corriere della Sera , 'il calcolo dei leader di Lega e 5 ...

David Ermini del Pd vicepresidente del Csm - Luigi Di Maio : 'Dov'è l'indipendenza?' : Avvocato penalista ma soprattutto ex responsabile Giustizia del Pd sarà David Ermini il vice del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla guida del Csm per i prossimi 4 anni. Ermini è stato ...

Governo/ Luigi Di Maio : Non tiriamo a campare : Si tratta per alzare il tetto del rapporto deficit/pil, pressioni su Tria. Il vicepremier M5S: "Le cose si fanno o non si fanno". La manovra economica rischia di acuire le tensioni nel Governo. --"Nessuna richiesta di dimissioni" del ministro dell'Economia, Tria.Lo ha detto il vicepremier Di Maio, a Bruxelles. "Sarà una manovra del popolo coraggiosa" dove "non ci si impicca a un numero o un altro", ha aggiunto. "Quel che non vogliamo fare è ...