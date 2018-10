Lory Del Santo | il messaggio prima del GF VIP | Non sarà facile

Lory Del Santo entra al Grande Fratello Vip 2018 dopo il suicidio di Loren e mille polemiche : anticipazioni 1 ottobre : Mancano poche ore al ritorno in onda del Grande Fratello Vip 2018 e mentre i concorrenti già arrancano un po' pensando a quello che hanno lasciato all'esterno e a quello che succederà all'interno, gli occhi di tutti sono puntati su Lory del Santo. L'attrice e produttrice ha deciso di lasciare l'oscurità e il buio della sua camera da letto, per rimettersi in piedi e fare quello che le riesce meglio, la televisione. Questo l'ha messa al centro ...

Lory Del Santo - il compagno svela la verità sul funerale del figlio : Lory Del Santo non è andata al funerale del figlio Loren? A raccontare la verità, dopo giorni di gossip, è stato Marco Cucolo, fidanzato della showgirl. Il 26enne ha deciso di rispondere con una lettera inviata a Domenica Live e letta da Barbara D’Urso, alle accuse che sono state mosse nei confronti di Lory Del Santo. Nei giorni scorsi infatti il giornalista Antonello Piroso aveva svelato su Twitter che, grazie ad alcune fonti, aveva ...

Lory Del Santo - verità choc. Non c’era al funerale del figlio? Cosa è successo davvero : Il Grande Fratello Vip è iniziato da una settimana (e qualche ora) ma il momento clou del reality non è ancora arrivato. Di che parliamo? Ovviamente dell’ingresso di Lory Del Santo nella casa. Come rivelato da Federica Panicucci a Mattino Cinque, tanti indizi fanno pensare che la showgirl che da poco ha perso il figlio Loren entrerà nella casa nella diretta del primo ottobre 2018. Ovviamente l’ingresso nella casa della Del Santo in un ...

Lory Del Santo entra al Grande Fratello Vip? La tv del 1° ottobre : La conduttrice accompagnerà i telespettatori in un viaggio tra gli spettacoli della natura che ancora riescono a emozionare e far sognare. Su RaiTre alle 21.25 sarà la volta della quinta delle sette ...

GF Vip 2018 - seconda puntata : l'ingresso di Lory Del Santo e prima eliminazione : La seconda puntata del Grande Fratello Vip 3, andra' in onda lunedì 1 ottobre 2018 in prima serata su Canale 5. puntata in cui non mancheranno le sorprese e le emozioni, che vedranno l'ingresso nella casa di Cinecitta' di Lory Del Santo [VIDEO] e la prima eliminazione di questa terza edizione. Da giorni, infiamma il dibattito sull'opportunita' o meno della partecipazione della soubrette di origine veneta al reality, a un mese di distanza dalla ...

GF Vip 3 : Lory Del Santo entra e eliminazioni | Anticipazioni 1 ottobre : GF Vip 3 Anticipazioni 1 ottobre – Ritorna sul piccolo schermo il reality di Canale 5, pronto per la sua seconda puntata. Record assoluto di nomination registrate al debutto del programma ed un solo concorrente che dovrà lasciare la Casa. entra invece Lory Del Santo al GF Vip 3: spiegherà le sue motivazioni in studio. GF Vip 3 Anticipazioni seconda puntata, 1 ottobre C’è grande fermento fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip ...

Lory Del Santo - il funerale del figlio Loren non c’è mai stato : parla il fidanzato : Lory Del Santo funerali figlio morto non ci sono mai stati: la lettera del fidanzato Marco Cucolo a Domenica Live Alla vigilia dell’ingresso di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip, Marco Cucolo ha fatto chiarezza sulla morte del giovane Loren. Il fidanzato di Lory ha scritto una lettera a Domenica Live, dove Barbara d’Urso […] L'articolo Lory Del Santo, il funerale del figlio Loren non c’è mai stato: parla il fidanzato ...

Lory Del Santo e gli ultimi momenti con il figlio suicida : 'C'è una cosa per cui mi sento in colpa' : ROMA - Domenica Live parla di Lory Del Santo , della scomparsa del figlio Loren , 19 anni, morto suicida, e della sua decisione di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. E, soprattutto, per ...