Lory Del Santo entra al Grande Fratello Vip? La tv del 1° ottobre

GF Vip 2018 - seconda puntata : l'ingresso di Lory Del Santo e prima eliminazione : La seconda puntata del Grande Fratello Vip 3, andra' in onda lunedì 1 ottobre 2018 in prima serata su Canale 5. puntata in cui non mancheranno le sorprese e le emozioni, che vedranno l'ingresso nella casa di Cinecitta' di Lory Del Santo [VIDEO] e la prima eliminazione di questa terza edizione. Da giorni, infiamma il dibattito sull'opportunita' o meno della partecipazione della soubrette di origine veneta al reality, a un mese di distanza dalla ...

Lory Del SANTO - LETTERA MARCO CUCOLO/ Daniele Interrante : "Il Gf vip non è una cura per lei" (Domenica Live) : LORY Del SANTO e MARCO CUCOLO, la coppia scrive una LETTERA a Barbara d'Urso prima dell'ingresso della showgirl al Grande Fratello Vip e dopo suicidio del figlio Loren.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:57:00 GMT)

GF Vip 3 : Lory Del Santo entra e eliminazioni | Anticipazioni 1 ottobre : GF Vip 3 Anticipazioni 1 ottobre – Ritorna sul piccolo schermo il reality di Canale 5, pronto per la sua seconda puntata. Record assoluto di nomination registrate al debutto del programma ed un solo concorrente che dovrà lasciare la Casa. entra invece Lory Del Santo al GF Vip 3: spiegherà le sue motivazioni in studio. GF Vip 3 Anticipazioni seconda puntata, 1 ottobre C’è grande fermento fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip ...

Lory Del Santo - il funerale del figlio Loren non c’è mai stato : parla il fidanzato : Lory Del Santo funerali figlio morto non ci sono mai stati: la lettera del fidanzato Marco Cucolo a Domenica Live Alla vigilia dell’ingresso di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip, Marco Cucolo ha fatto chiarezza sulla morte del giovane Loren. Il fidanzato di Lory ha scritto una lettera a Domenica Live, dove Barbara d’Urso […] L'articolo Lory Del Santo, il funerale del figlio Loren non c’è mai stato: parla il fidanzato ...

Lory Del Santo e gli ultimi momenti con il figlio suicida : 'C'è una cosa per cui mi sento in colpa' : ROMA - Domenica Live parla di Lory Del Santo , della scomparsa del figlio Loren , 19 anni, morto suicida, e della sua decisione di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. E, soprattutto, per ...

Grande Fratello 2018 - Mediaset conferma l’ingresso di Lory Del Santo nella Casa. A Domenica Live parla il fidanzato : “Su di lei cose inventate” : Lory Del Santo entrerà nella casa del Grande Fratello Vip dopo la morte di Loren, il figlio di 19 anni che si è tolto la vita lo scorso agosto. Mediaset attraverso un comunicato stampa fa sapere che nel corso della seconda puntata del reality l’attrice spiegherà al pubblico “le motivazioni della decisione presa in merito alla sua partecipazione al programma”. Racconterà a Ilary Blasi e Alfonso Signorini i motivi del suo, ormai ...

Domenica Live - Marco Cucolo difende Lory Del Santo : ‘Non c’è stato alcun funerale per Loren’ : Lunedì 1 dicembre Lory Del Santo entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Una partecipazione che ha suscitato molte polemiche perché avviene un mese dopo la perdita del figlio Loren, morto suicida negli Stati Uniti in seguito ad una patologia mentale degenerativa. Ad intervenire per difendere Lory e mettere alcuni punti fermi è Marco Cucolo con una lettera inviata a Barbara D’Urso che la legge in diretta a Domenica Live. “Scrivo ...

Grande Fratello Vip 3 - Lory Del Santo - la lettera del fidanzato Marco Cucolo a Domenica Live : "Il funerale del figlio non c'è stato" : Durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, si è parlato di Lory Del Santo e della sua decisione di prendere parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip, per il quale aveva firmato un contratto prima della morte del figlio Loren.Barbara D'urso, durante il dibattito, ha letto in diretta una breve lettera scritta da Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo, accusata, in ...

Domenica Live : Manuela Villa ha paura per Lory Del Santo : Manuela Villa a Domenica Live: l’augurio per Lory Del Santo Barbara d’Urso a Domenica Live non poteva non parlare della partecipazione di Lory Del Santo alla terza edizione del Grande Fratello Vip. La bella presentatrice partenopea ha ospitato negli studi di Cologno alcuni personaggi del piccolo schermo che hanno legato con la showgirl, per chiedere un loro parere in merito alla scelta di prendere parte al reality show di canale 5. ...

Lory Del Santo risponde alle accuse con una lettera a Barbara d’Urso : Barbara d’Urso legge la lettera scritta da Lory Del Santo e Marco Cucolo Lory Del Santo domani sera entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip, e a poche ore dal suo ritorno in tv in seguito alla morte del figlio, la regista insieme al suo attuale compagno Marco Cucolo ha deciso di scrivere una lettera a Barbara d’Urso. Lory ha deciso di inviare una missiva alla conduttrice di Domenica Live per rispondere a tutte le accuse che le ...