Lory Del Santo entra al GF Vip Alfonso Signorini | “Mi sforzo di capirti”

Domenica Live - Marco Cucolo difende Lory Del Santo : ‘Nessun funerale per il figlio Loren’ : Marco Cucolo a Domenica Live prende le difese di Lory Del Santo sull’argomento delicato del figlio suicida Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo, è intervenuto con una lettera inviata a Barbara D’Urso e letta nell’appuntamento con Domenica Live, per difendere la fidanzata dall’accusa di non aver partecipato al funerale del figlio Loren, scomparso poco prima che lei partecipasse al GF VIP 3. Smentendo la notizia, diffusasi nei ...

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip dopo la morte del figlio : le sue parole prima dell’ingresso nella casa : Lory Del Santo prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip spiega ad Ilary Blasi ed Alfonso Signorini le motivazioni che l’hanno spinta alla criticata decisione Lory Del Santo ha preso una decisione discutibile e criticata. Questa sera la soubrette italiana è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 3. La bella 60enne, dopo la morte del figlio Loren, avvenuta circa un mese fa, ha deciso di prendere parte al reality per ...

GF Vip 3 - arriva Lory Del Santo : "Chiuderò il dolore in uno scrigno. Ho tanto amore da dare agli altri" : Seconda diretta della terza edizione del Grande Fratello Vip 3. L'attesa è alta per l'arrivo nella casa più chiacchierata della televisione italiana di Lory Del Santo, la cui partecipazione al reality ha spaccato in due il pubblico della trasmissione di Canale 5.Intervistata da Silvia Toffanin nella seconda puntata di Verissimo della stagione, Lory Del Santo ha annunciato che lo scorso agosto il figlio diciannovenne Loren si è tolto la ...

Grande Fratello Vip – Chi è il fidanzato di Lory Del Santo? Altezza - peso ed età di Marco Cucolo - toy boy della soubrette italiana [GALLERY] : Marco Cucolo è il giovane fidanzato di Lory Del Santo, 36 anni di differenza separano il toy boy dalla soubrette italiana colpita ultimamente da un grave lutto Lory Del Santo ha preso una decisione discutibile. Questa sera la soubrette italiana, nonostante le critiche, entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 3. La bella 60enne, dopo la morte del figlio Loren, avvenuta circa un mese fa, ha deciso di prendere parte al reality per cercare ...

