Lombardia | da Regione 38 mln euro per emergenza abitativa

Olimpiadi 2026 – Fontana esclude la candidatura di Torino : le parole del Presidente della Regione Lombardia : Alle Olimpiadi 2026 saranno solo Milano e Cortina ad essere candidate come sedi dell’evento sportivo in programma: Attilio Fontana esclude a priori Torino “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina“. Lo ha annunciato durante la riunione di Giunta il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. (Mil/AdnKronos)L'articolo Olimpiadi 2026 ...

Lombardia : Rolfi - Regione valorizza iniziative agroalimentari : Milano, 29 set. (AdnKronos) - "In questi anni la Regione Lombardia sarà attiva per organizzare, valorizzare e promuovere iniziative volte a far conoscere le eccellenze agroalimentari del nostro territorio. Vogliamo dialogare con le associazioni di categoria e gli altri enti istituzionali per fare re

Lombardia : Cambiaghi - da Regione 850mila euro per operatori oratori (2) : (AdnKronos) - Regione Lombardia con questo provvedimento vuole diffondere situazioni ottimali di incontro e di partecipazione alla vita sociale del territorio. Offre ai giovani, inoltre, l'opportunita' di acquisire conoscenze e competenze spendibili anche in altri contesti oltre a contribuire alla p

Lombardia : Cambiaghi - da Regione 850mila euro per operatori oratori : Milano, 29 set. (AdnKronos) - Ammontano a 855.192 di euro le risorse stanziate dalla Regione Lombardia, destinate a 200 giovani diplomati, tra i 20 e 30 anni, per svolgere attività culturali, sportive, di catechesi, di accoglienza e doposcuola negli oratori. La delibera, proposta dall'assessore regi

Lombardia : martedì in Consiglio Regione provvedimenti su caccia (2) : (AdnKronos) - L’altro progetto di legge si propone di consentire ai cacciatori durante la stagione venatoria l’utilizzo di richiami vivi catturati e inanellati dagli Uffici Territoriali Regionali, provenienti da impianti autorizzati e utilizzabili per la sola caccia da appostamento. Complessivamente

Lombardia : martedì in Consiglio Regione provvedimenti su caccia : Milano, 28 set. (AdnKronos) - La seduta del Consiglio regionale della Lombardia di martedì prossimo, convocata dal presidente Alessandro Fermi, sarà dedicata ai provvedimenti sulla caccia. Due i progetti di legge all’ordine del giorno, dei quali è relatore Floriano Massardi (Lega). Il primo intende

Lombardia prima Regione per recupero di rifiuti speciali : ?Con 29,4 milioni di tonnellate (37,8% del totale del nord Italia e 27,3% del totale nazionale) la Lombardia, nel 2016,

Lombardia : da Regione 850mila euro per attività oratori : Milano, 24 set. (AdnKronos) - Ammontano a oltre 850mila euro le risorse stanziate dalla Regione Lombardia, destinate a 200 giovani diplomati, tra i 20 e 30 anni, per svolgere attività culturali, sportive, di catechesi, di accoglienza e doposcuola negli oratori. La delibera è stata proposta dall'asse

Lombardia : da Regione altri 65 mln per investimenti Comuni : Milano, 24 set. (AdnKronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato la delibera proposta dall'assessore all'Economia, Bilancio e Semplificazione Davide Caparini che concede spazi finanziari per altri 65 milioni, in aggiunta ai precedenti 33 concessi nello scorso aprile, ai Comuni della Lo

Lombardia : commissione Ambiente Regione visita impianti biogas nel Cremonese (2) : (AdnKronos) - “La digestione anaerobica di sottoprodotti reflui -ha aggiunto Pase- è non solo un mezzo per sostituire energia da fonti fossili con energia rinnovabile, ma anche uno strumento per far tornare in circolo molti nutrienti e sostanza organica del suolo. Il biogas è un passaggio culturale

Lombardia : commissione Ambiente Regione visita impianti biogas nel Cremonese : Milano, 24 set. (AdnKronos) - “Se fatto bene e nel rispetto di tutte le norme, il biogas agricolo rappresenta un valore aggiunto non solo per l’agricoltore ma anche per l’intero sistema ambientale”. E’ quanto ha dichiarato il presidente della commissione Ambiente del Consiglio regionale della Lombar

Regione Lombardia attenta a sicurezza stradale : Regione Lombardia, sempre attenta al tema della sicurezza stradale, ha svolto un’indagine sul fenomeno delle distrazioni in strada per uso

Lombardia : Regione stanzia 35 mln per nidi gratis : Milano, 22 set. (AdnKronos) - La Regione Lombardia ha stanziato 35 milioni di euro per la misura degli asili nido gratis. Le famiglie che hanno i requisiti richiesti dalla misura, possono presentare fino al 20 novembre le domande. "Si tratta - ha spiegato l'assessore alle Politiche per la famiglia d

Lombardia : in Consiglio Regione manutenzione ponti e autostrada Val Trompia (2) : (AdnKronos) - Tra i temi toccati la situazione del ponte di Civate, i cui lavori verranno presto appaltati, il ponte di Ostiglia e la manutenzione del ponte della Becca e le strategie di pianificazione che la società prevede per la Lombardia. Durante l’incontro, sono intervenuti il Presidente della