L' Ocse definisce ottimistiche le stime del Governo sul Pil E avverte sulla

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Non sono tanto i numeri del deficit/pil italiano in sè a sollevare perplessità all', quanto l'uso che sarà fatto della spesa aggiuntiva che porterà al 2,4% il disavanzo previsto.Il timore concreto è che non aiuterà come si pensa la crescita dell'economia e anzi alcune misure potrebbero avere 'effetti perversi' nel medio-lungo periodo, come nel caso della 'flat tax', che potrebbe incentivare le pmi a restare piccole per non superare la soglia che permette l'aliquota del 15%. Resta la contrarietà all'abolizione della legge Fornero, mentre è più favorevole il giudizio sul reddito di cittadinanza a patto che sia se 'ben tarato' e associato a una riforma dell'intera pa. In ogni caso ledi espansione del pil indicate dal ministro Giovanni Tria appaiono ''. Sono le considerazioni di Mauro Pisu, capo del desk ...