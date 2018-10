Lo spread Btp-Bund in tempo reale

La Borsa allunga. Maglia rosa Ue Distensione sullo spread Btp-Bund : A Piazza Affari si compra: archiviato il venerdì nero post Documento di economia e finanza e sfondamento dell'obiettivo di deficit, è di nuovo calma in Borsa che, subito dopo un avvio in rosso, recupera Segui su affaritaliani.it

Su lo spread Btp-Bund : avvio a 272 punti Milano riparte dopo il tonfo di venerdì Disoccupazione ad agosto sotto il 10% : Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 3,20%. Milano accelera il recupero, Ftse Mib +1%; bene industria e lusso, in recupero anche le banche. In rosso solo Tim

spread Btp-Bund apre a 272 punti : ANSA, - ROMA, 1 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 272 punti contro i 267 della chiusura di venerdi dopo essere arrivato a sfondare i 280 punti. Il rendimento del titolo decennale ...

Nota al Def - spread Btp-Bund si allarga a 269 punti e banche a picco in Borsa. Garavaglia : “Bocciatura Ue è scontata” : Mercati nella bufera all’indomani dell’approvazione in consiglio dei ministri della Nota di aggiornamento al Def, base della manovra da presentare entro il 20 ottobre, in cui il governo ha indicato che il rapporto deficit/pil il prossimo anno salirà al 2,4% per rimanere su quel livello fino al 2021. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund, termometro del “rischio Italia” percepito dagli investitori, dopo i primi ...

Borsa - Milano aggrava cali a -2 - 58% - spread Btp-Bund sale a 267 : Roma, 28 set., askanews, - Si aggravano le vendite sull'Italia, all'indomani dell'accordo della maggioranza di governo per spingere il deficit 2019 al 2,4 per cento del Pil, su cui si sono registrate ...

Forti vendite su Btp - tasso decennale 3 - 12% e spread balza a 263 : ... all'indomani dell'accordo della maggioranza di governo su un bilancio che porti il deficit al 2,4 per cento del Pil, sopra quelli che erano i propositi del ministero dell'Economia. Sulle principali ...

Manovra - spread Btp-Bund a 261 punti base. Rendimento dei titoli di Stato sale al 3% : All’indomani dell’approvazione del Def in Consiglio dei ministri, lo spread apre a 238 punti base, in linea con la chiusura registrata ieri. Ma dopo i primi scambi il differenziale tra Btp e Bund tedeschi schizza a quota 261, salendo di 20 punti rispetto a ieri e con un Rendimento al 3,074%. E Piazza Affari apre in rosso, a -2%: l’indice Ftse Mib perde il 2,2%, con Intesa e Unicredit che cedono oltre il 5% e tutto il settore del ...

