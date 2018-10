Lo sfogo del generale in tv | Ho servito lo Stato e il governo taglia la

“Ho venduto la privacy dei miei utenti a Facebook” - l’amaro sfogo del co-fondatore di WhatsApp : Vendere l’anima al diavolo. Pentirsene e restarne mentalmente prigionieri, consapevole che tradire i propri valori abbia significato diventare ricco. La storia di Brian Acton, co-fondatore di WhatsApp, è singolare e non semplice da inquadrare. Perché è una storia di ambizioni e soldi, che parte da una passione e passa da Facebook: per la precisione dagli oltre 20 miliardi di dollari che Mark Zuckerberg mise sul tavolo nel 2014 per accaparrarsi ...

”Mio fratello”. Parla Devin - il figlio di Lory Del Santo. Lo sfogo sulla morte di Loren : Lory Del Santo, alcuni giorni fa, ha raccontato il grande dolore vissuto per la perdita di suo figlio 19enne. “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale” aveva dichiarato Lory. Ora anche il figlio primogenito della showgirl, Devin Del Santo (che non mamma Lory non si parla da diversi anni) racconta come ha vissuto la perdita di suo ...

MotoGp – Il realismo di Valentino Rossi è allarmante : un pizzico di ironia nello sfogo del Dottore ad Aragon : Valentino Rossi ed il catastrofico sabato di qualifiche del Gp di Aragon: le dure parole del Dottore non fanno ben sperare per il futuro del team Dopo la domenica di gara di Misano la Yamaha non è più riuscita a trovare le sensazioni positive avute durante le prove libere del Gp di San Marino. Un weekend deludente, adesso ad Aragon, dove i due piloti del team di Iwata hanno dovuto disputare la Q1, questo pomeriggio, poichè non sono ...

Barbara d’Urso : la Rai ha cancellato una sua ospitata da Bianca Berlinguer. Leggi lo sfogo della conduttrice : Barbara d’Urso questa sera sarebbe dovuta andare ospite a CartaBianca da Bianca Berlinguer, ma all’ultimo minuto l’intervista è saltata a causa dei piani alti della Rai, che hanno bloccato tutto. A raccontarlo è stata proprio la conduttrice su Instagram, confessando che le trattative per il suo sbarco in Rai duravano da mesi, da quando Bianca Berlinguer la chiamò in primavera per organizzare la trasferta, subito accettata sia da Barbara che da ...

Pd - lo sfogo di Giachetti : “Sono incazzato nero. Serve un congresso subito” e annuncia lo sciopero della fame : “Sono incazzato nero” e “le ho provate tutte” ma “invece traccheggiamo” e allora “a questo scenario indecoroso reagisco tornando alle mie origini: dalla mezzanotte di ieri sera ho iniziato lo sciopero della fame perché sia immediatamente convocata una assemblea straordinaria e fissata la data del congresso del Partito democratico“. Lo annuncia con un video su Facebook il deputato Pd Roberto ...

Lo sfogo del giovane militante Pd : "Non abbiamo mai una linea politica chiara. Ne voglio una - non dieci - venti - trenta…" : Io sono orgoglioso di far parte di un partito plurale, ma non è possibile che non abbiamo una linea politica chiara". Sono le parole di un giovane militante del Partito democratico, Bernard Dika, che ...

Lo sfogo del giovane militante del Pd : 'Non abbiamo mai una linea politica chiara' : «Alle donne e agli uomini del Partito democratico dico: i rappresentanti della Lega o dei 5Stelle, quando li vedi in tv, dicono tutti la stessa cosa, poi vedi tre rappresentanti del Pd e dicono venti ...

Lo sfogo del giovane militante Pd : “Non abbiamo mai una linea politica chiara. Ne voglio una - non dieci - venti - trenta…” : “In tv si vedono ogni giorno dieci esponenti della Lega e dieci del M5s. Dicono tutti la stessa cosa. Poi ne vedi tre del Pd, che dicono 20 cose diverse. Io sono orgoglioso di far parte di un partito plurale, ma non è possibile che non abbiamo una linea politica chiara“. Sono le parole di un giovane militante del Partito democratico, Bernard Dika, che ha partecipato a Ravenna all’assemblea dei circoli. Dika, studente di ...

MARTINA LUCHENA QUASI DERUBATA DAI ROM/ sfogo dell'ex di Uomini e Donne : "La giustizia in Italia? Fa schifo" : MARTINA LUCHENA di Uomini e Donne torna a far parlare di sé. Il motivo sta nel lungo Sfogo pubblicato su Instagram, in cui racconta il tentativo di furto.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 12:43:00 GMT)

US Open – Parla Carlos Ramos - l’arbitro della finale femminile : “sfogo Serena Williams? Ecco cosa dico” : Carlos Ramos, l’arbitro della finale femminile degli US Open, ha commentato per la prima volta la sfuriata di Serena Williams La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. Serena Williams ha perso letteralmente la calma, andando prima a protesta e ...

Enrico Montesano - profanata tomba della madre : lo sfogo dell’attore a Pomeriggio 5 : profanata la tomba della madre di Enrico Montesano: l’attore furioso interviene durante la diretta di Pomeriggio 5 “profanata la tomba della madre di Enrico Montesano”, questa la notizia che, da stamattina, è rimbalzata da un sito web all’altro senza sosta. Dell’accaduto, ovviamente, se ne è parlato anche a Pomeriggio Cinque. All’attore che, come forse in […] L'articolo Enrico Montesano, profanata tomba ...

Scuola - riapertura GaE docenti abilitati : lo sfogo della senatrice De Petris : Riportiamo le dichiarazioni della senatrice LeU (Liberi e Uguali), Loredana De Petris, in merito alla cancellazione dell’emendamento approvato al Senato riguardante l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico 2017/8. Emendamento inserimento Gae docenti abilitati: De Petris ‘Così si offende l’intero sistema di istruzione’ ...

Beautiful : JACOB YOUNG (Rick) è fuori dalla soap! Lo sfogo dell’attore… : Nel corso della stagione 2018-2019, nelle puntate italiane di Beautiful assisteremo a diversi cambiamenti del cast (di cui nei mesi scorsi vi abbiamo dato conto), tra recast di personaggi come Hope Logan e Thorne Forrester e l’ingresso di nuovi personaggi, in particolare tre giovanissimi: Emma Barber, Zoe Buckingham e Xander Avant. Tali innesti, però, sono stati controbilanciati dal ridimensionamento dello spazio dedicato ad alcuni ruoli ...

“Non me ne frega un…”. Lo sfogo della signora Bonolis. Addio voli di linea : cosa succede. Nuova polemica social : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ormai è un’habitué delle prime pagine. La compagna del noto conduttore televisivo è nota per non avere peli sulla lingua. Anzi, se qualcosa non le va bene non le manda assolutamente a dire. Lo ha confermato anche il marito in occasione di una lunga intervista concessa al Maurizio Costanzo Show. Le polemiche che coinvolgono l’imprenditrice romana riguardano, quasi sempre, l’ostentazione ...