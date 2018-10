LISA FUSCO Il malore prima della puntata | attacco di panico | colpa di Walter

Grande Fratello Vip - LISA FUSCO e il crollo nervoso : Walter Nudo la porta in piscina - crisi di panico : crisi di panico per Lisa Fusco al Grande Fratello Vip . La subrettina si è sentita male durante un party scatenato tra i coinquilini della casa. Quando Walter Nudo l'ha sollevata di peso e fatta ...

MARCHESA D’ARAGONA / La sorella di LISA FUSCO attacca : "è un'ex estetista" (Grande Fratello Vip 2018) : MARCHESA D’ARAGONA, ci si aspettava un personaggio altezzoso invece siamo andati incontro a una donna ironica ed elegante che ha conquistato tutti. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:11:00 GMT)

LISA FUSCO si è sentita male al Grande Fratello VIP 2018 durante un party : Malore per Lisa Fusco al GF VIP 2018 Lisa Fusco si è sentita male al Grande Fratello VIP 2018. Ma cosa è successo precisamente? Non possiamo evitare di parlare di lei perché tutto quello che fa diventa sempre un momento esilarante. Può risultare simpatica o per qualcuno esagerata, ma fatto sta che non annoia mai, […] L'articolo Lisa Fusco si è sentita male al Grande Fratello VIP 2018 durante un party proviene da Gossip e Tv.

LISA Fusco/ La nomination pesa : sarà la prima eliminata? (Grande Fratello Vip 3) : Lisa Fusco, la soubrette napoletana si è messa subito in mostra per il suo carattere simpatico e solare. Dentro la Casa è già indispensabile e il pubblico la ama. (Grande Fratello Vip 3)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:51:00 GMT)

GFVip - la sorella di LISA FUSCO attacca la Marchesa : «Si è autonominata marchesa» : ROMA - 'La Marchesa si è autonominata Marchesa. Oggi in Italia il titolo si acquista. Prima era un'estetista, negli anni Novanta faceva televendite in tv locali del Lazio per vendere creme contro i ...

Grande Fratello Vip - LISA FUSCO svela come trovare il fidanzato giusto : Ognuno ha le proprie strategie di corteggiamento ma quelle di Lisa Fusco hanno una marcia in più. Confidandosi con le altre inquiline della Casa del Grande Fratello Vip ha rivelato qual è il metodo ...

LISA FUSCO rivela il suo punto debole al Grande Fratello Vip 3 : Grande Fratello Vip 3: Lisa Fusco parla delle sue insicurezze Lisa Fusco ha svelato il suo punto debole al Grande Fratello Vip 3. La subrettina ha abbandonato per un attimo il suo brio e i modi spensierati per svelare le sue insicurezze. In giardino con Valerio Merola, Maurizio Battista, Enrico Silvestrin e Elia Fongaro, la showgirl ha ammesso di avere un problema con il suo fisico e precisamente con il modo con cui il suo corpo risulta ...

Grande Fratello Vip : LISA FUSCO imita Cristiano Malgioglio : Cristiano Malgioglio: arriva l’imitazione di Lisa Fusco al GF Vip Il Grande Fratello Vip è soltanto alla prima settimana di trasmissione e il pubblico, nonostante sembri apprezzare questo nuovo cast scelto dalla produzione, sente ancora la mancanza dei concorrenti che hanno partecipato al programma lo scorso anno. Uno tra tutti? Cristiano Malgioglio. Anche i nuovi abitanti della casa più spiata d’Italia sembrano sentirne la ...

“Fuori!”. LISA FUSCO trema. La subrettina via dal GF Vip : il motivo (assurdo) : Lisa Fusco si conferma una delle grandi protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia potrebbe finire molto presto. Le famigerate Bimbe di Giulia De Lellis non hanno mai avuto dubbi: lunedì prossimo ad abbandonare il reality Mediaset sarà proprio la soubrettina. Il motivo è presto detto. L’astio è riconducibile all’edizione 2017 del Grande Fratello Vip. Le Bimbe ...

Grande Fratello Vip : lunedì uscirà LISA Fusco? Ecco quale potrebbe essere il motivo che la porterà fuori dalla casa : lunedì scorso è finita in nomination mezza casa del Grande Fratello Vip. Se pensate che ad uscire sarà la ragazza L'articolo Grande Fratello Vip: lunedì uscirà Lisa Fusco? Ecco quale potrebbe essere il motivo che la porterà fuori dalla casa proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ LISA FUSCO sarà la prima eliminata? Ecco il motivo : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Giulia Salemi ammette che Valerio Merola incarna le qualità del suo uomo ideale. "Se avesse 30 anni di meno...."(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 08:27:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ L'ultimatum di LISA FUSCO al fidanzato e le novità su Lory Del Santo : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Lisa Fusco lancia un ultimatum al suo fidanzato dalla Casa. Lory Del Santo entra nella Casa? Le parole di Malgioglio(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 03:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - LISA FUSCO pronta a lasciare il fidanzato | Video : Primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 3. I due gruppi sono ormai consolidati, anche se non mancano le discussioni. In particolare, Benedetta Mazza si è lamentata con il resto del gruppo per la poca igiene del bagno. La discussione è durata poco ed è tornato tutto sotto controllo. I concorrenti delle due case iniziano a farsi anche le prime confidenze e tra questi Lisa Fusco ha deciso di mandare un appello al proprio fidanzato parlando ...

LISA FUSCO : "Enrico Silvestrin è omofobo"/ La sorella Anna la difende a Pomeriggio 5 (Grande Fratello Vip 3) : Lisa Fusco, la showgirl e ballerina di origini napoletane metterà sicuramente del brio nella nuova edizione del programma di Canale 5 grazie al suo carattere eccentrico (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:23:00 GMT)