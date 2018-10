Lisa Fusco | eliminata Giulia Salemi in lacrime | “Non capisco… è dolce | umile e gentile”

Lisa Fusco eliminata dal GF VIP - la vendetta delle bimbe di Giulia De Lellis : GF VIP, Lisa Fusco eliminata dalle bimbe: i social network vincono di nuovo Lo avevamo immaginato scrivendo le anticipazioni sulla puntata di stasera e alla fine è successo: Lisa Fusco è stata eliminata dal GF VIP anche a causa delle bimbe di Giulia De Lellis. Sì, sappiamo bene che le fan sfegatate dell’ex di Andrea […] L'articolo Lisa Fusco eliminata dal GF VIP, la vendetta delle bimbe di Giulia De Lellis proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip 2018 - seconda puntata in diretta : fuori Lisa Fusco : Ilary Blasi - seconda puntata Grande Fratello Vip 2018 Dopo l’esordio della scorsa settimana, continua il Grande Fratello Vip 2018 con la seconda puntata. E qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto della seconda puntata ...

GF Vip 3 - seconda puntata : eliminata Lisa Fusco. Lory Del Santo entra in casa : Grande Fratello Vip | La seconda puntata in diretta 21.34 | Si inizia subito nel vivo: i dieci concorrenti in nomination sono fuori dalla casa, tutti in fila davanti alla porta rossa. Buio e occhi di bue su di loro, Ilary Blasi dà il benvenuto, ed è sigla. Ilary lancia l'RVM che riassume i "temi caldi" della settimana: la simpatia tra Giulia Salemi e Monte, le frizioni tra la Marchela e la Giorgi e ovviamente Lory Del Santo.21.36 | "Sarà ...

Lisa Fusco è la prima eliminata dalla Casa del GF Vip : le sue parole : Grande Fratello Vip: Lisa Fusco è la prima eliminata Delusione, incredulità e tanta amarezza per Lisa Fusco. La donna ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip, perdendo al televoto contro Elia Fongaro, Martina Hamdy, Andrea Mainardi, Francesco Monte, Jane Alexander, Le Donatella, Stefano Sala e Walter Nudo. Su di lei si è abbattuto un complotto: le Bimbe di Giulia De Lellis, gruppo social che vanta un forte ascendente sul web, si ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco e il crollo nervoso : Walter Nudo la porta in piscina - crisi di panico : crisi di panico per Lisa Fusco al Grande Fratello Vip . La subrettina si è sentita male durante un party scatenato tra i coinquilini della casa. Quando Walter Nudo l'ha sollevata di peso e fatta ...

GFVip - la sorella di Lisa Fusco attacca la Marchesa : «Si è autonominata marchesa» : ROMA - 'La Marchesa si è autonominata Marchesa. Oggi in Italia il titolo si acquista. Prima era un'estetista, negli anni Novanta faceva televendite in tv locali del Lazio per vendere creme contro i ...