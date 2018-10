L' intervista Bene il reddito di cittadinanza | ma questo governo è una somma di

"Di Maio con l'accordo Ilva in mano torna dai padroni. L'intervista al Sole 24 è un capolavoro di captatio benevolentiae verso i poteri ... : La svolta pentastellata arriva un anno dopo il viaggio di Di Maio in Usa, viaggio non di piacere ma per accreditarsi verso i padroni del mondo come forza responsabile, non a caso il Governo Trumpista ...