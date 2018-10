L' Inter rischia di perdere Skriniar | il Barcellona potrebbe presentare un' offerta

Allerta Meteo - gli occhi del mondo Intero puntati sul mar Jonio per il Medicane “Zorbas” : venti a 240km/h e 470mm di pioggia - la Grecia rischia una catastrofe! : 1/14 ...

Marco Liorni racconta un drammatico episodio accaduto alla figlia che ha rischiato di soffocare. Leggi l’Intervista : Da sempre riservatissimo, Marco Liorni fa uno strappo alla regola e racconta un drammatico episodio accaduto alla figlia minore, Viola, con un obiettivo specifico: promuovere la diffusione dei corsi di disostruzione pediatrica. Il conduttore di ‘Italia Sì’ spiega infatti che qualche mese fa è stato provvidenziale il tempestivo intervento di una maestra per salvare la vita alla piccolina. Intervistato da ...

Bologna-Inter e Parma-Juve : nerazzurri con Nainggolan - Dybala rischia la panchina : Parma-Juve- Tutto pronto per la doppia sfida di questo sabato di Serie A. Alle 18:00 Bologna e Inter scenderanno in campo con la voglia di riscattare un inizio di campionato altalenante. Gli uomini di Spalletti, ancora a caccia della prima vittoria, ritroveranno Nainggolan, il quale agirà alle spalle di Icardi nel ruolo di trequartista. Il […] L'articolo Bologna-Inter e Parma-Juve: nerazzurri con Nainggolan, Dybala rischia la panchina ...

Sorteggi Champions League - cresce l’attesa : inglesi da evitare per la Juventus e l’Inter rischia un girone di ferro - Napoli e Roma in seconda fascia : Sorteggi Champions League – La Champions League sta per entrare nella fase decisiva, grande attesa per i Sorteggi di oggi, interessate quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Inter e Napoli. Nella serata di ieri sono state decise le ultime squadre qualificate alla fase a gironi adesso le 32 migliori squadre sono pronte a conoscere gli avversari verso la strada al trionfo. Le categorie sono quattro e le squadre sono state ripartite ...

Sorteggi Champions League 2018-19. Juve - Napoli - Roma e Inter cosa rischiano? : Monta la febbre Champions League in vista del Sorteggio di giovedì alle 18 a Montecarlo. Le 26 squadre qualificate di diritto alla fase a gironi, secondo il nuovo sistema della competizione, saranno affiancate da quelle uscenti dagli spareggi, gli ultimi dei quali in programma oggi. Le squadre saranno suddivise in quattro fasce. La prima è composta dalla squadra campione in carica della Champions, dalla vincitrice della Uefa Europa League e ...

Sorteggi Champions League - inizia l’attesa : le fasce - ecco cosa rischiano Juventus - Napoli - Roma e Inter : Sorteggi Champions League – Prendono il via questa sera gli ultimi match validi per i preliminari di Champions League, poi il quadro per la fase a gironi sarà al completo, quattro club italiani pronti a dare battaglia ed arrivare fino in fondo alla competizione. La più grande incognita è quella legata al Liverpool, in caso di qualificazione del Benfica i Reds scivolerebbero in terza fascia con un grande rischio per i club italiani. ...

Champions League - è febbre sorteggi : cosa rischiano Juve - Napoli - Roma e Inter : Mohamed Salah, attaccante del Liverpool. Afp Mancano le sei squadre vincitrici degli spareggi di stasera e domani, ma le quattro fasce dei gironi di Champions League cominciano a prendere forma. Resta ...

Luciano Moggi risponde a Paolo Bonolis : “era l’Inter a rischiare…” : Nelle ultime ore hanno fatto discutere alcune dichiarazioni rilasciate da Paolo Bonolis, nuovo attacco alla Juventus: “I bianconeri sono stati arroganti con Calciopoli. Sentir dire che hanno vinto 36 scudetti è piuttosto irriverente verso la giustizia sportiva e verso quello che è successo nell’estate del 2006?. Immediata è arrivata la risposta dell’ex dirigente bianconero Luciano Moggi dalle colonne di Libero: ”Al pari di ...

La nuova Inter di Spalletti con l'arrivo di Keita : Candreva rischia l'esclusione : L'Inter ha ufficializzato ieri l'arrivo dell'attaccante Keita Balde dal Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a quaranta milioni di euro. Un'operazione [VIDEO] che potrebbe mettere la parola fine alla sessione estiva di Calciomercato della societa' nerazzurra a meno che non possa diventare realta' il sogno Luka Modric. L'ex attaccante della Lazio arriva a Milano con un anno di ritardo visto che l'Inter lo aveva to a lungo senza però ...

"Rischiamo di perdere altri pezzi" Toti sferza Forza Italia. Intervista : Centrodestra, Intervista di Affaritaliani.it a Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria (Forza Italia). E' in atto una fuga da Forza Italia? "C'è un momento di malessere generale dopo il risultato timido e tiepido del 4 marzo..." Segui su affaritaliani.it

Barca rischia di affondare alle Tremiti : Intervento della Capitaneria di porto di Termoli : Salpati da Fossacesia (Chieti) in Barca in direzione delle Isole Tremiti (Foggia), a 5 miglia dall’arrivo hanno iniziato ad imBarcare acqua rischiando di affondare: la Capitaneria di porto di Termoli, intervenuta con la delegazione di spiaggia di stanza a San Domino (Foggia), la principale isola delle Tremiti, ha tratto in salvo 6 giovani. Il natante di 6 metri su cui si trovava il gruppo ha iniziato ad imBarcare acqua capovolgendosi in ...

Rischia di crollare un albero - Interrotto party nello stabilimento : Rischia di crollare Il ramo pericolante di un grosso pino che Rischiava di abbattersi sulla strada, ha comportato l'interruzione, per poco meno di un'ora, di una festa in corso in un locale della ...

Cede una strada e tre auto rischiano di sprofondare : Intervento dei vigili del fuoco : TORRE DEL GRECO. Cede una strada e tre auto rischiano di sprofondare: paura in zona Martiri D'Africa nella notte di San Lorenzo. Questa sera in via Gramsci, all'altezza del civico 30, alle 23.30 sono ...

Inter - il sogno Modric rischia di svanire. Lopetegui : “il croato resta a Madrid” : L’Inter vorrebbe chiudere il calciomercato con il botto e sogna Luka Modric. Il croato vorrebbe fortemente i nerazzurri tanto da voler parlare con il Real Madrid per potersi liberare ad una cifra “accettabile”. In questo quadro un pò confuso Ausilio e lo staff dirigenziale di Suning attende sornione prima di fare i primi passi. Julen Lopetegui, nuovo tecnico dei ‘Blancos’ stoppa però la cessione del forte ...