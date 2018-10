L' inchiesta E il sindaco eletto dal Pd andava a casa dei boss della Ndrangheta per

Rifiuti Livorno - archiviata l’ inchiesta sul sindaco Nogarin - sull’ex Cosimi e sull’assessore Lemmetti (ora al Campidoglio) : Il tribunale di Livorno ha archiviato l’inchiesta sulla crisi dell’Aamps, l’azienda partecipata del Comune. L’archiviazione è stata chiesta dalla Procura: cadono quindi le accuse nei confronti del sindaco di Livorno Filippo Nogarin , del suo ex assessore al Bilancio Gianni Lemmetti (ora nella giunta di Virginia Raggi al Campidoglio) , dell’ex sindaco Alessandro Cosimi (Pd) e di una dozzina tra funzionari del Comune e ...

Sardegna - chiusa l’inchiesta sul voto di scambio nel comune di Palau : ex sindaco e sua vice accusati di induzione indebita : La procura di Tempio ha chiuso le indagini sul presunto voto di scambio nel comune di Palau. Tra le persone sotto inchiesta c’è anche l’ex sindaco del paese in provincia di Olbia-Tempio, Francesco Pala, e la sua vice Maria Piera Pes, entrambi ai domiciliari da un anno. Come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, le accuse, a vario titolo, vanno dall’induzione indebita a dare o promettere utilità alla concussione, fino ...