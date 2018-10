Limitazioni per i diesel al Nord | da oggi divieti per più di 3 milioni di veicoli

Maltempo Piemonte : Limitazioni per lavori sulla SS21 e SS26 : Dalle 6 alle 18 di domani, la strada statale 21 ‘della Maddalena’ sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra il km 17 e il km 17,400, nel territorio comunale di Demonte, in provincia di Cuneo. Lo comunica Anas in una nota. La limitazione è necessaria per consentire gli interventi di rifacimento della pavimentazione all’interno del centro abitato. I veicoli leggeri saranno deviati in loco sulla viabilità locale, mentre per ...

Municipio X : Le Limitazioni al traffico ad Ostia per il 50° anniversario della Fondazione Associazione Nazionale Polizia di Stato : Roma – In merito alle iniziative che si terranno domenica 30 settembre, in occasione del 50° anniversario della Fondazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, con determinazione dirigenziale n. 884 della Polizia locale di Roma Capitale, è stata definita la disciplina del traffico in via Rutilio Namaziano. Dalle ore 00,00 del 29 settembre 2018, via Rutilio Namaziano, tratto compreso tra viale della Marina e piazza Tor San ...

Il governo valuta correttivi e Limitazioni per quota 100 - tutti nel segno del risparmio : quota 100 a 62 anni di eta' e 38 di contributi come la vuole Salvini, oppure a 64 anni di eta' e 36 di contributi come ipotizzato da tempo, queste le vie che vanno per la maggiore al tavolo di lavoro in vista della prossima manovra finanziaria. Una cosa appare probabile anche se non ancora certa, cioè che quota 100 nascera' per davvero [VIDEO]. Le indiscrezioni che trapelano dalle stanze di governo sembrano spingere all’ottimismo circa il varo ...

La FIFA pensa a Limitazioni sui prestiti : nuove regole per ridurre le cessioni : Il massimo organismo calcistico mondiale starebbe pensando a una rivoluzione in relazione alle norme sulle cessioni temporanee dei giocatori. L'articolo La FIFA pensa a limitazioni sui prestiti: nuove regole per ridurre le cessioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sorpresa in serie A - immagini VAR sui maxischermi degli stadi : le Limitazioni però non mancano : Con una circolare pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Lega di serie A ha annunciato che le immagini VAR verranno trasmesse sui maxischermi degli stadi La Lega di serie A ha annunciato, con una circolare pubblicata sul proprio sito ufficiale, che il Var (Video assistant referees), sarà visibile sui maxischermi degli stadi del massimo campionato. Le immagine saranno diffuse solo dopo che l’arbitro avrà preso la sua decisione e ...