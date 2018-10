LG V40 ThinQ | delle immagini ci spiegano il funzionamento delle cinque fotocamere

Ecco come funzioneranno le cinque fotocamere di LG V40 ThinQ : evleaks ha pubblicato un'immagine che si sofferma su quello che dovrebbe essere l'elemento che più caratterizzerà LG V40 ThinQ. Guardiamola insieme L'articolo Ecco come funzioneranno le cinque fotocamere di LG V40 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

LG V40 ThinQ ufficiale : 5 fotocamere - non tutte sul retro : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del suo prossimo smartphone, che si terrà il 3 Ottobre, LG ha deciso di dare un assaggio di quel che sarà il V40 ThinQ. La società coreana ha scelto di divulgare un breve clip video in cui mostra il prodotto e conferma una delle sue feature più chiacchierate: le 5 fotocamere. Il video, leggermente fuorviante, se da una parte conferma la presenza di 5 fotocamere, dall’altra solleva una curiosa ...

Non da subito in Italia l’LG V40 ThinQ : le ultime indiscrezioni : Resta fissato per il prossimo 3 ottobre il lancio di LG V40 ThinQ, il prossimo top di gamma del produttore asiatico, pronto a ritagliarsi un posto di prestigio nel segmento smartphone. Secondo il noto portale 'DDay', il dispositivo non dovrebbe essere predisposto fin da subito per la commercializzazione in Italia, per il dispiacere di quegli utenti che già stavano pensando di acquistarne un esemplare. Uno scenario che potevamo anche ...

LG V40 ThinQ verrà presentato il 3 ottobre 2018 e potrebbe venir accompagnato da LG Watch W7 : LG ha ufficializzato il design e la data di uscita di LG V40 ThinQ, mentre dei rumor informano sulla presentazione congiunta con LG Watch W7. L'articolo LG V40 ThinQ verrà presentato il 3 ottobre 2018 e potrebbe venir accompagnato da LG Watch W7 proviene da TuttoAndroid.

LG V40 ThinQ è ufficiale : con cinque fotocamere (2+3) : LG V40 ThinQ è stato ufficializzato oggi dall’azienda coreana in alcune immagini ufficiali e in un video promozionale che certificano le cinque fotocamere sul dispositivo.L’azienda coreana ha voluto anticipare un po’ i tempi rispetto alla data ufficiale del lancio, presentando di fatto (senza dettagli hardware) le prime immagini ufficiali e un video promozionale del suo nuovo LG V40 ThinQ.LG V40 ThinQ svelato in anteprima: ecco ...

LG V40 ThinQ avrà tripla fotocamera e display da 6 - 4 pollici : LG V40 ThinQ è stato mostrato ufficialmente in alcune sue parti, confermando la presenza di una tripla fotocamera posteriore e di un ampio display da 6,4 pollici. L'articolo LG V40 ThinQ avrà tripla fotocamera e display da 6,4 pollici proviene da TuttoAndroid.

Praticamente già svelato LG V40 ThinQ : dettagli nel video teaser ufficiale : Eccoci pronti a sottoporre alla vostra attenzione il primo video teaser ufficiale di LG V40 ThinQ, grazie a cui adesso sappiamo molto di più relativamente a questo prossimo top di gamma, che ricordiamo il produttore asiatico presenterà il 3 ottobre (tra meno di una settimana). Si tratterà di uno smartphone assai peculiare, in grado di vantare cinque fotocamere, tre sul retro e due sul fronte. Il video, che vi alleghiamo a seguire, non lascia ...

LG V40 ThinQ : la tripla fotocamera si mostra in una nuova immagine del dispositivo : La seconda metà dell’anno, generalmente, è sempre ricca di importanti annunci legati soprattutto alla tecnologia mobile, e questo 2018 non sembra essere da meno, considerando i terminali già svelati di recente e quelli che avremo modo di conoscere nelle prossime settimane. In particolare il prossimo mese di ottobre sarà ricco di annunci di rilievo che permetteranno di conoscere nuovi e attesissimi dispositivi, dal Google Pixel 3 alla ...

Ecco LG V40 ThinQ e la sua tripla fotocamera nei primi render stampa ufficiosi : È Evan Blass, il noto leaker meglio noto vome @evleaks, a mostrarci il primo render stampa ufficiale di LG V40 ThinQ, che sarà presentato tra una settimana esatta. L'articolo Ecco LG V40 ThinQ e la sua tripla fotocamera nei primi render stampa ufficiosi proviene da TuttoAndroid.

LG V40 ThinQ potrebbe avere una variante con 8 GB di RAM : A due settimana dalla sua presentazione, LG V40 ThinQ torna a far parlare di sé grazie a una immagine che fa pensare a una possibile variante con 8 GB di RAM. L'articolo LG V40 ThinQ potrebbe avere una variante con 8 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

LG V40 ThinQ mostra fieramente il notch in un nuovo render : Un nuovo render di LG V40 ThinQ è emerso il rete e mostra il fronte del dispositivo, dove fa capolino l’ormai classico notch nella parte […] L'articolo LG V40 ThinQ mostra fieramente il notch in un nuovo render proviene da TuttoAndroid.

LG ha pronta la risposta ad Apple e Samsung. Si chiama V40 ThinQ e sarà svelato il 4 ottobre : Anche quest’anno gli appassionati di tecnologia mobile hanno avuto la possibilità di assistere alla presentazione di nuovi e attesissimi prodotti che hanno alzato ulteriormente l’asticella delle prestazioni migliorando l’esperienza destinata agli utenti. Agosto e settembre, in particolare, hanno visto dapprima Samsung aprire il sipario sull’atteso Galaxy Note 9, e pochi giorni fa Apple presentare al mondo la nuova ...

LG V40 ThinQ avrà cinque fotocamere e sarà presentato il 3 Ottobre : Ormai è ufficiale, la mania delle camere è scoppiata nel mondo degli smartphone. Infatti dopo le tre camere di P20 Pro e le cinque viste sul presunto Nokia 9, anche il nuovo LG V40 ThinQ dovrebbe essere dotato di ben cinque camere. Le cinque camere non sono state ufficializzate formalmente da LG, ma l’invito che l’azienda ha mandato per il 3 Ottobre lascia pochi dubbi, infatti riporta l’espressione “take five” ...