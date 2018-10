Leak Fortnite sulle sfide di settimana 2 e settimana 3 | le anticipazioni

Fortnite - svelato il mistero del cubo viola? Nuove skin ed evento in un Leak : L'aggiornamento 5.41 di Fortnite è ormai uscito. Molte le novità, tra cui in Battaglia Reale arriva il cosiddetto Fortatile. Questo nuovo consumabile crea un'enorme fortezza con la quale difenderti e respingere i nemici. In ogni caso moltissime novità arriveranno con i prossimi aggiornamenti. I dataminer infatti hanno scoperto novità molto interessanti, tra cui Nuove informazioni sul cubo viola e Nuove skin in arrivo potenzialmente nelle ...

Galaxy Skin di Fortnite Android in arrivo per tutti? Il falso Leak e l’amara verità : Fortnite Android è disponibile su diversi dispositivi Samsung e la beta ormai aperta anche a questi altri smartphone. Rimane però un'esclusiva per gli utenti dei device della casa sud coreana: una Skin che praticamente è diventata molto rara, la cosiddetta Galaxy Skin. Certo, Fortnite è ormai disponibile su tutte le piattaforme come PS4, Xbox One, Nintendo Switch e iOS, ma la Galaxy Skin rimane ad esclusivo uso di determinati utenti. Arriverà ...

Fortnite : un Leak avrebbe svelato cappelli e decorazioni per i veicoli in arrivo : Mentre continuiamo a proporvi i migliori consigli e trucchi per essere vincenti in Fortnite Battle Royale, ecco spuntare un'interessante notizia che riguarda le possibili nuove opzioni di personalizzazione per il popolare gioco di Epic.Stando a quanto riportato dai colleghi di VG247, secondo Fortnite Intel, all'interno dei file di gioco, si sarebbero rintracciate nuove possibilità di personalizzazione.Nello specifico, sembra che in Fortnite sarà ...

Nuovi Leak Fortnite al 31 luglio - questi i cosmetici del terzo Twitch Prime Pack? : E come di consueto Fortnite torna sulla cresta dell'onda anche in questa calda mattinata di fine luglio. Il Battle Royale di Epic Games, vero e proprio mattatore in ambito videoludico, torna a far parlare di sé per gli immancabili Nuovi contenuti che gli sviluppatori hanno in serbo per la propria community: nella fattispecie, i leak delle ultime ore hanno permesso di intravedere quelli che saranno i cosmetici inediti legati al terzo pack ...