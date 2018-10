Le storie dei migranti italiani negli Stati Uniti d' America

storie di sfruttamento dal Qatar - lavoro non pagato per lo stadio della finale dei mondiali di calcio : Dal Qatar arriva l’ennesima storia di sfruttamento estremo del lavoro nella preparazione dei mondiali Fifa di calcio del 2022. Mercury Mena (già Mercury Middle East), un’azienda ingegneristica coinvolta in alcuni tra i più prestigiosi progetti collegati ai campionati di calcio, come Lusail City, la “Città del futuro” che ospiterà la partita inaugurale e la finale, non ha versato migliaia di dollari in stipendi e versamenti pensionistici, ...

“Nonno - mi racconti una fiaba?” : in arrivo la prima raccolta di storie della buona notte nata dai racconti a viva voce dei Senior italiani : 1/12 ...

storie americane : Stefan Xidas - il fan che cantò l'inno alla partita dei Cubs : ... ossia la finale della Major League Baseball, mettendo così fine, dopo 108 anni, al più lungo digiuno nella storia degli sport professionisti nordamericani. Un respiro e poi le note di "The Star-...

Reclusi sottoterra in Libia - le storie dei migranti della Diciotti : “Evacuate i centri di detenzione libici, sono lager”, afferma Giona, uno degli eritrei scesi della nave italiana e accolto insieme a sua moglie e a un’altra coppia nella diocesi di Frosinone. Leggi

Malnutriti e picchiati - le storie dei minori sbarcati dalla Diciotti - : Tra i giovani che sono stati fatti scendere dalla nave il 22 agosto , c'è chi è in viaggio anche da 3 anni. Hanno subito vessazioni e continue richieste di denaro. Il più piccolo ha 14 anni, il più ...

Vittime - la rabbia dei parenti : «No» ai funerali di Stato Ecco chi sono - Le loro storie : Su 38 Vittime accertate meno della metà ha accettato le esequie pubbliche. La maggior parte, in polemica con l’autorità, ha preferito il rito privato

«Ho visto il vuoto e l’inferno» l’autista salvo per 10 metri e l’ex portiere del Cagliari Le storie dei sopravvissuti : Dall’ex portiere del Cagliari precipitato giù ma illeso, all’autotrasportatore salvo perché rimasto appeso al suo camion: non sono pochi i «miracolati» scampati al crollo del viadotto

Incendi in Grecia - le storie dei sopravvissuti : 'Mi sembra ancora di ascoltare con le mie orecchie la vocina tremante di Andrea: 'Ho paura, mammina, sono molto preoccupato, ma sarò forte. Però tu non venire qua, mamma. Non voglio che tu venga qua, ...

“Se abbiamo di che vivere qui - nessuno vorrà più partire” - storie dei ghanesi che resistono : C’è chi lo slogan ?aiutiamoli a casa loro’ lo mette davvero in pratica. Sono i salesiani del Don Bosco e l'Ong Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (Vis). Grazie a corsi di formazione in agricoltura eco-sostenibile danno la possibilità ai giovani del Ghana di imparare un lavoro. Un progetto che mira a creare occupazione e allo stesso tempo combatte la tratta di esseri umani.Continua a leggere