Le nozze da sogno di Aznavour e Ulla a Las Vegas | il testimone è Sammy Davis Jr

Quel Luna Park delle nozze Ferragni-Fedez - nel sogno di non crescere mai : A trent’anni lo sai, che «per sempre» non esiste. Eppure, nel minuto in cui pronunci Quel «sì, lo voglio», ancora un po’ ci credi: che sul tempo l’avrai vinta tu, che la felicità può eternizzarsi. Sta lì dentro (in una sensazione irreale, fantasiosa e bambina), il gioco dell’impegno che vuole, si promette di superare ogni rischio di separazione e stanchezza, e così durare una vita intera di te nell’altro, con ...

Fedez - mea culpa a un passo dalle nozze : "Ho tolto tempo a chi aveva bisogno di me. Non ricapiterà" : Ad aprile il rapper è diventato papà per la prima volta del piccolo Leone, avuto dalla futura sposa Chiara Ferragni

nozze (vip) segrete! Una cerimonia da sogno. E che abito lei : 6 metri di velo! : Matrimonio in gran segreto, quello che è andato in scena qualche giorno fa in California. cerimonia da sogno, con parenti e amici più cari, e un abito da sposa a dir poco maestoso per lei, attrice famosissima. Il sì è stato pronunciato alla Saint Lucia Preserve di Carmel, una location favolosa nel bel mezzo dei boschi, circondata da una serie di ranch, dove hanno alloggiato tutti gli ospiti, che hanno così approfittato per organizzare ...

Karina Cascella - fiume di lacrime per la promessa di nozze : “Un sogno” : Karina Cascella è un fiume di lacrime, è arrivata la proposta di matrimonio. L’opinionista, con una serie di Stories, mostra l’anello regalatole dal fidanzato: “Sto piangendo da ieri, si realizza un sogno” Karina Cascella è una cascata di lacrime, lacrime di commozione, gioia, felicità. La nota opinionista televisiva è apparsa su Instagram con una serie […] L'articolo Karina Cascella, fiume di lacrime per la ...

Chiara Ferragni e Fedez : niente regali di nozze - ma donazioni per un fan bisognoso : Chiara Ferragni e Fedez futuri sposi: niente regali di nozze Il countdown alle nozze dell’anno, quelle tra Fedez e Chiara Ferragni, è iniziato (i due si sposeranno il 1 settembre) e il cantante e la fashion...

Fedez e Ferragni : "Niente doni di nozze - ma donazioni : andranno a un fan che ha bisogno di noi. Raccontateci la vostra causa" : "Abbiamo deciso di non richiedere regali ai nostri invitati, ma aiutare in concreto uno o più dei nostri fan". Con un video apparso sul loro profilo social, la coppia Fedez-Ferragni annuncia la scelta: in occasione delle attese nozze, hanno chiesto agli ospiti di fare una donazione e il ricavato raccolto andrà a un follower che necessita il loro aiuto."Non vogliamo donare a una onlus, ma direttamente alla causa meritevole di uno di ...

Claudio Santamaria e Francesca Barra - nozze bis : cerimonia da sogno in riva al mare : nozze bis per Claudio Santamaria e Francesca Barra, che con una cerimonia in spiaggia, a Policoro, in provincia di Matera, hanno celebrato il loro secondo matrimonio dopo quello a Las Vegas. Entrambi...