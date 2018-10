Le notizie del giorno – Marotta può trasferirsi al Milan | la sentenza di Serie B

Decreto Salvini - testo inviato al Quirinale/ Ultime notizie : il giallo delle modifiche smentite dal Viminale : Decreto Salvini al Quirinale per la firma di Mattarella: "modifiche su stop all'asilo migranti e clausole finanziarie" ma il Viminale smentisce, "testo mai toccato" (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:50:00 GMT)

Morte David Rossi - perquisito Monteleone delle Iene/ Video ultime notizie : “Attacco a segretezza delle fonti” : David Rossi, perquisito Monteleone delle Iene. Video: “Attacco a segretezza delle fonti”. Le ultime notizie: l'identità dell'escort è importante nell'inchiesta sulla Morte del manager Mps(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:50:00 GMT)

Buone notizie per il lavoro. Gli ultimi dati Istat prima del decreto Dignità : Più dipendenti, più contratti a termine e più occupati tra gli over 50. I dati sul mercato del lavoro diffusi oggi dall'Istat, aggiornati ad agosto, confermano alcune tendenze che durante l'anno sono andate consolidandosi e che portano il tasso di disoccupazione a scendere sotto la soglia del 10 per

Concorsi scuola ultime notizie : proposta di legge per ‘divieto del requisito minimo per il voto di laurea’ : Una proposta di legge, quella presentata dal Movimento Cinque Stelle, destinata a far discutere. La deputata pentastellata, Maria Pallini, infatti, propone ‘il divieto di inserire il requisito del voto di laurea nei bandi dei Concorsi pubblici’. Come riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero‘, l’attuale sottosegretario al ministero dell’Interno, Carlo Sibilia, aveva presentato una proposta analoga. Secondo il ...

VENEZIA - INCENDIO TEATRO LA FENICE : 2 INTOSSICATI/ Ultime notizie video : determinanti ancora vigili del fuoco : VENEZIA, INCENDIO al TEATRO La FENICE 22 anni dopo la tragedia del 1996: Ultime notizie video, 2 INTOSSICATI ma fiamme subito fermate. Sovrintendente, "abbiamo imparato da storia"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 12:28:00 GMT)

Franco Greco è morto/ Ultime notizie Siracusa - addio all'ex senatore del PCI : "l'avvocato degli ultimi" : Franco Greco è morto. Ultime notizie Siracusa, addio all'ex senatore del PCI: l'avvocato degli ultimi è deceduto all'età di 76 anni, camera ardente al Vermexio(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:52:00 GMT)

PD in piazza contro il governo/ Ultime notizie - almeno 70mila persone - il balletto delle cifre : Pd in piazza del Popolo contro governo e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "contro #ladrifuturo"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:35:00 GMT)

NBA - brutte notizie per i Philadelphia 76ers : Wilson Chandler out 2-3 settimane : A guardare bene sono davvero tante le squadre NBA che in estate hanno messo in discussione il loro progetto tecnico, puntando su nuovi giocatori, rinunciando a pedine fondamentali e in alcuni casi ...

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Le previsioni sull'aumento della disoccupazione (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Le previsioni sull'aumento della disoccupazione. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:26:00 GMT)

Le notizie del giorno – Nuova destinazione in Serie A per il dirigente Marotta : Le notizie del giorno – Come un fulmine a ciel sereno. Nella serata di ieri è stato comunicato ufficialmente l’addio alla Juventus da parte del dirigente Beppe Marotta, un annuncio che può essere considerato assolutamente a sorpresa. Grande prestazione del club bianconero contro il Napoli e successo che ha permesso alla squadra di Allegri di allungare in classifica. Poi la notizia shock del divorzio tra la Juventus e Marotta. ...

JUVENTUS - MAROTTA LASCIA : I MOTIVI DELL'ADDIO/ Ultime notizie - De Biasi : "Futuro di Pavel Nedved" : MAROTTA LASCIA la JUVENTUS: “Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco”. L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 00:09:00 GMT)

Juventus - Marotta lascia : i motivi dell'addio/ Ultime notizie : “Scelta del club. Futuro? In un club” : Marotta lascia la Juventus: “Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco”. L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 19:01:00 GMT)

RAPINA LANCIANO - FERMATO SESTO UOMO/ Ultime notizie - romeno ha aiutato quinto componente della banda a fuggire : RAPINA LANCIANO: preso il quinto membro della banda. Ultime notizie, si nascondeva in campagna nella periferia della città: è un ragazzo rumeno di 26 anni(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 17:18:00 GMT)

Lele Spedicato dei Negramaro sta meglio/ Ultime notizie - migliorano le condizioni del chitarrista : Lele Spedicato sta meglio. Ultime notizie, migliorano le condizioni del chitarrista dei Negramaro, colpito lo scorso 17 settembre da un'emorragia cerebrale(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 15:56:00 GMT)