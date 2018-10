Le mani delle coop nere sul business dei migranti 

Previsioni meteo Protezione Civile : maltempo e calo delle temperature in arrivo domani : Torna il maltempo nella giornata di domani, per l'entrata di una saccatura (bassa pressione) sul bacino del Mediterraneo che determinerà piogge e temporali soprattutto al centro-nord. Di seguito,...

TV - RAI3 : a “Tutta Salute” si parlerà di vaccini antinfluenzali - igiene delle mani e olio di palma : Nella puntata di Tutta Salute in onda lunedì 1 ottobre, alle 10.45 su RAI3, si parlerà di influenza e vaccini. Ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada sarà Anna Teresa Palamara, microbiologa dell’Università la Sapienza di Roma. Al rientro dalle vacanze, infatti, sono già 80mila gli italiani colpiti dal virus. L’esperta di Tutta Salute aiuterà il pubblico, con i suoi preziosi suggerimenti, ad affrontare la nuova stagione influenzale in ...

Mondiali volley femminili 2018 – Domani l’esordio delle azzurre : le parole del ct Mazzanti : Mondiale volley 2018 femminile: le parole del commissario tecnico Davide Mazzanti L’attesa è finita, il Campionato del Mondo femminile 2018 prenderà il via Domani in Giappone con le gare della prima fase. Alle ore 6.40, diretta su RaiDue, le azzurre di Davide Mazzanti cominceranno la loro avventura affrontando la Bulgaria. Un avvio non proibitivo per la nazionale tricolore, che però non dovrà commettere l’errore di sottovalutare le ...

The Good Doctor 2 - manifest e Young Sheldon 2 accendono la serialità americana : calendario completo delle 30 serie in partenza : Un vero e proprio tsunami è quello in arrivo dagli Usa e che ha preso il via con The Good Doctor 2, la nuova Manifest, Young Sheldon 2 e tante altre serie tv. La nuova stagione televisiva americana che il pubblico italiano tanto ama ha preso il via proprio qualche ora fa quando in America con il ritorno degli show rivelazione dello scorso anno e delle novità importanti come Manifest, la nuova serie con Josh Dallas. Per alcuni è già la nuova Lost ...

Robbie Williams canta 'Monsoon' al termine delle sfilate di Emporio Armani : Robbie Williams canta "Monsoon" durante lo show che ha chiuso la sfilata di Emporio Armani all'aeroporto di Linate. Video di Fulvio Cerutti

Mondiali Volley Femminile - domani la partenza delle azzurre con destinazione Giappone : La Nazionale italiana si prepara per il Campionato Mondiale che si disputerà dal 29 settembre al 20 ottobre in Giappone domani pomeriggio la nazionale italiana Femminile partirà da Milano Malpensa alla volta del Giappone, dove sarà impegnata nel principale appuntamento della stagione 2018: il Campionato Mondiale che si disputerà dal 29 settembre al 20 ottobre. Una volta atterrata a Tokyo, la squadra azzurra si sposterà a Sendai, sede di ...

Femministe infuriate : iPhone troppo grandi per le mani delle donne : Come ogni anno, a seguito della presentazione della nuova line-up Apple per quanto riguarda il mondo smartphone sorgono molte polemiche. Tocca alle Femministe della Gran Bretagna oggi, le quali puntano il dito contro le dimensioni dei nuovi iPhone. Dove nasce la polemica Quest’anno Apple ha presentato tre nuovi iPhone tutti con una diagonale del display vicina ai 6 pollici, tra cui una versione Max che raggiunge addirittura i 6.5 pollici ...

Scherma - Europei Paralimpici 2018 : domani il via delle gare a Terni. Bebe Vio guida gli azzurri : Da domani a domenica al PalaDeSantis di Terni si svolgeranno gli Europei di Scherma paralimpica 2018. In gara troveremo 300 atleti provenienti da 20 diversi paesi che si sfideranno per conquistare il titolo continentale. L’Italia punta ad essere grande protagonista davanti al proprio pubblico e proverà a migliorare il bottino di otto medaglie conquistate lo scorso anno a Casale Monferrato. Tanti gli azzurri in grado di poter conquistare la ...

Gb - Femministe contro Apple : 'Gli iPhone sono troppo grandi per le mani delle donne' : Dato che la mano femminile media è più corta di un pollice in larghezza rispetto a quella maschile, le donne denunciano di aver bisogno di dispositivi più piccoli. La larghezza dello schermo dei nuovi ...

Sicurezza ponti - in Germania il 12 - 4% delle strutture è a rischio : Anche in Germania l'infrastruttura è datata e l'ammodernamento è il grande problema per un paese la cui economia è la locomotive d'Europa e la cui centralità geografica è strategica. Fino al 1970 ...

Il ministro dell’Economia Tria : “Favorevole a taglio delle tasse per le famiglie - ma in maniera graduale” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria auspica un intervento prioritario di riduzione delle imposte per i redditi familiari. "Io sono molto favorevole a partire con un accorpamento e una riduzione delle aliquote per i redditi familiari. Bisogna trovare spazi per partire, compatibilmente con i vincoli di bilancio. L'operazione dovrà essere graduale".Continua a leggere

Germania : indice Zew in recupero più delle stime. Borse in rosso : Nel mese di settembre l'indice Zew, che misura la fiducia delle imprese nell'economia tedesca, si è attestato a -10,6 punti, in recupero rispetto alla lettura precedente fermatasi a -13,7 punti. L'indicazione odierna si è rivelata migliore delle previsioni degli analisti che ...

La sfida delle infrastrutture nel manifesto di Fi : dal nostro inviato a Giovinazzo (Bari)Un piano infrastrutturale per il rilancio dell'Italia, della sua economia, della sua logistica e della sua sicurezza. Con una pianificazione che guardi al futuro, ma riprenda esperienze di successo di un recente passato. Su tutte la Legge Obiettivo e il Project Financing del governo Berlusconi grazie a cui sono state realizzate opere importanti come il Passante di Mestre, la terza corsia del Raccordo Anulare ...