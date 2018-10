Le immagini delle prime nevicate sulle Alpi | attesi fino a 20-40cm di neve FOTO e VIDEO

WhatsApp beta introduce il nuovo sistema di visualizzazione delle immagini nelle notifiche di Android 9 Pie : WhatsApp si appresta ad introdurre una nuova modifica al sistema di notifiche di questo popolare servizio di messaggistica istantanea L'articolo WhatsApp beta introduce il nuovo sistema di visualizzazione delle immagini nelle notifiche di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Nubi nottilucenti : le immagini mozzafiato delle nuvole blu che brillano ai poli [VIDEO] : Nubi blu, luminose, che brillano nelle notti polari: sono le Nubi nottilucenti, che si formano durante la stagione estiva a 80 km d’altezza, grazie all’aggregazione di cristalli di ghiaccio e grani di polveri nelle fasce più alte dell’atmosfera. Lo spettacolo è visibile subito dopo il tramonto nelle regioni polari, quando i cristalli di ghiaccio delle nuvole vengono illuminati dal Sole, che si trova sotto l’orizzonte. Le ...

NBA - LeBron James : le immagini più belle delle sue 24 ore parigine : Dopo la Cina, prima della tappa berlinese e dell'ultima apparizione newyorchese, LeBron James è passato da Parigi, primo stop europeo del suo 'More Than An Athlete World Tour'. Ecco gli scatti più ...

Youtuber - premi Oscar e artisti delle immagini invadono Roma per «Videocittà» : Dieci giorni, più di 60 eventi, che trasformeranno Roma nella Capitale internazionale della creatività artistica, artigianale e tecnologica tra cinema, Youtuber e artisti legati al mondo delle immagini. È la grande rassegna Videocittà in programma dal

Live Cinema Festival : “Vedi i suoni - ascolta le immagini” - dal 20 al 23 settembre al Palazzo delle Esposizioni di Roma : Roma – Quattro giorni dove macchine, arte e tecnologia si uniscono per diffondere nuovi messaggi, nuovi immaginari e nuove prospettive, in una manifestazione internazionale completamente gratuita che porta nella Capitale le più innovative performance Live di spettacoli audio visual. Dal 20 al 23 settembre torna la V° edizione del Live Cinema Festival: 11 nazioni coinvolte, 8 Live Cinema performance inedite o presentate per la prima volta ...

immagini - meme - gif per WhatsApp : una raccolta delle piu' divertenti e simpatiche - da scaricare gratis : Immagini per WhatsApp: una raccolta delle migliori, da scaricare gratis Con il passare del tempo WhatsApp diviene sempre più popolare fra giovani e adulti. L'applicazione più famosa al mondo di...

GP Monza - le immagini più belle delle qualifiche del sabato : L'emozione della moglie di Kimi Raikkonen, l'entusiasmo del popolo di Monza e i vip presenti al circuito: tutto il meglio delle qualifiche del sabato

"Le immagini delle torture ai migranti che hanno scosso il Papa non sono state registrate in Libia" : Le foto di torture mostrate a Papa Francesco non sarebbero state tratte da un video sui lager libici. Per il sito di fact-checking Snopes, è impossibile risalire alla loro origine ma circolerebbero da qualche anno. Il quotidiano Avvenire, che aveva contribuito a diffondere le immagini, replica e ammette l'errore, sostenendo che le foto non sono fermo immagine di video, ma che sono state consegnate dai richiedenti asilo. A parlare della ...

Pubblicate delle nuove concept art di Cyberpunk 2077. Una delle immagini nasconderebbe dei messaggi segreti : Recentemente sull'account Twitter di Cyberpunk 2077 sono comparse delle nuove concept art, visibili più in basso, che, a quanto pare, nasconderebbero dei messaggi in codice.Come riporta Gamingbolt, il team di sviluppo non è nuovo a questa tipologia di cose, ovvero nascondere informazioni che i fan dovranno scoprire da soli e, anche in questo caso, sembra che ci siano dei messaggi segreti contenuti all'interno di un'immagine specifica.Tra le ...

Claire Redfield è la protagonista delle nuove spettacolari immagini di Resident Evil 2 : Resident Evil 2, lo storico titolo che ha definito un genere, torna ricostruito da zero con una grafica mozzafiato e un sistema di controllo aggiornato per offrire un'esperienza narrativa più profonda e si mostra in nuove imperdibili immagini. Ecco il comunicato ufficiale di Capcom.Mostrato per la prima volta oggi al Gamescom, i giocatori si uniscono alla studentessa Claire Redfiled alla ricerca del fratello scomparso Chris. Al suo arrivo a ...

Ci sono delle nuove immagini del crollo del Ponte Morandi : La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video che riprende i momenti del crollo del Ponte Morandi da una delle strade sottostanti.

Trovati altri 3 corpi - il bilancio delle vittime sale a 41. A Genova le immagini dei funerali di Stato : sale a 41 il bilancio delle vittime del crollo del ponte Morandi accertate: nella notte i vigili del fuoco hanno individuato sotto un grosso blocco in cemento la vettura su cui viaggiava una famiglia. I corpi non sono stati ancora identificati. A quanto risulta all'AGI, sul numero delle persone a bordo c'è incertezza: tanto che né i soccorritori né l'ufficio emergenza confermano che si tratti di tre persone. ...

Twitter PWA : arriva la descrizione delle immagini : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio su Windows 10 e Windows 10 Mobile di un nuovo aggiornamento lato server per la Progressive Web App di Twitter. Changelog Ora è possibile aggiungere delle descrizioni alle immagini durante il caricamento. Si tratta di una funzionalità studiata per gli utenti affetti da problemi visivi e può essere attivata dalle impostazioni. Fix di bug. Link al download Twitter (Free, Windows Store) ? Fonte

Video Tuffi - Europei 2018 : Pellacani e Bertocchi ORO da urlo nel sincro dai tre metri. Le immagini dell’impresa delle azzurre : L’oro che non ti aspetti! Nell’ultima giornata di gare degli Europei di Tuffi 2018, la vasca di Edimburgo (Scozia) si tinge d’azzurro. E’ grazie alle nostre due Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, classe 2002, che l’Italia conquista una vittoria che sa del miracoloso nella gara del sincro dai tre metri. Una prova magistrale delle due azzurre, brave ad ottimizzare le cinque rotazioni e ad ottenere un punteggio di 289.26 che è valso il successo ...