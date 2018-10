Lazio | ufficiali i rinnovi di Immobile e Milinkovic

Lazio - ufficiali i rinnovi di Milinkovic-Savic e Immobile fino al 2023 : ROMA - La Lazio ha ufficializzato il rinnovo di contratto dei suoi gioielli: sia Ciro Immobile che Sergej Milinkovic-Savic hanno rinnovato il contratto sino al 30 giugno 2023. Per entrambi c'è stato ...

Diretta/ Roma Lazio (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Roma Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il derby della capitale si gioca all'Olimpico per la settima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 14:50:00 GMT)

Roma-Lazio - le formazioni ufficiali : Alle 15 allo Stadio Olimpico calcio d’inizio del derby di Roma. In gare ufficiali sono fino ad oggi 170 i derby della Capitale. La Roma comanda con 64 vittorie (di cui 54 in campionato), 61 (58 in campionato) sono stati i pareggi, mentre le vittorie della Lazio sono a quota 45 (di cui 38 in Serie A).-- formazioni ufficiali: ROMA: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Florenzi, Pastore El Shaarawy; ...

Udinese-Lazio - le formazioni ufficiali : Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali – Continua il programma della 6^ giornata del campionato di Serie A, il primo match di giornata mette di fronte Udinese e Lazio, partita molto importante per le due squadre per cercare continuità di risultati. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali UDINESE (4-1-4-1) – Scuffet; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Mandragora; Machis, ...

Lazio-Genoa - le formazioni ufficiali : Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Genoa, due squadre pronte a regalare spettacolo ed emozioni. In particolar modo partita molto importante per gli uomini di Simone Inzaghi, alla ricerca della continuità di risultati. Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali Lazio – Strakosha; Caceres, Acerbi, Wallace; Lulic, Milinkovic, Leiva, Parolo, ...

