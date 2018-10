Lazio | Milinkovic-Savic e Immobile rinnovano fino al 2023

Lazio - Immobile e Milinkovic-Savic prolungano il contratto fino al 2023 : I risultati positivi della Lazio nelle ultime stagioni sono la testimonianza dell'ottimo lavoro fatto dallo staff biancoceleste. Non solo da Simone Inzaghi a livello tecnico, ma anche dalla dirigenza ...

Lazio - ufficiali i rinnovi di Milinkovic-Savic e Immobile fino al 2023 : ROMA - La Lazio ha ufficiali zzato il rinnovo di contratto dei suoi gioielli: sia Ciro Immobile che Sergej Milinkovic-Savic hanno rinnovato il contratto sino al 30 giugno 2023 . Per entrambi c'è stato ...

Lazio - Lotito : "Ho detto no a un'offerta irrinunciabile per Milinkovic-Savic" : Il presidente biancoceleste svela: "L'ho ricevuta il 17 agosto, il serbo è rimasto perché l'avevo promesso a Inzaghi"

Lotito show sulla sua Lazio : la super offerta per Milinkovic-Savic ed i “rimproveri” post derby ad Inzaghi : Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato dell’ipotesi di cessione di Milinkovic-Savic e di un’offerta shock pervenuta nelle ultime ore di calciomercato Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare di calciomercato in chiave Milinkovic-Savic. Il patron laziale, parlando ad Il Tempo, ha ammesso la presenza di un’offerta shock per il serbo nelle ultime ore della sessione estiva: “Lo dico con ...