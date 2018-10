Lazio | il nuovo jolly per ripartire dall' Europa Lèague | la situazione

L’Istat lancia il nuovo Censimento della popoLazione e delle abitazioni : ecco tutte le info utili : Da ottobre parte il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che da decennale diventa annuale. Un cambiamento che fornirà informazioni utili per le istituzioni, per le politiche economiche e sociali, per sapere leggere e valutare in modo tempestivo l’evoluzione del nostro Paese e saper guardare al futuro. Il nuovo Censimento, infatti, produrrà annualmente i dati di base per comprendere e intervenire più efficacemente ...

CostelLazione Cancro : Il Nuovo Teatro Orione porta in scena il dramma oncologico : Una rassegna di incontri gratuiti aperti a tutti con lo scopo di sensibilizzare, informare sui percorsi oncologici Roma – “Egregio Ministro, sono Carlo Oldani, ho 29 anni e vivo a Roma. Le scrivo per manifestarLe un malessere così denso e torbido che mi impedisce una vita serena. Come molte persone ho una storia da raccontare, una voce che ne racchiude tante altre, un grido…” Da questa frase, da questa lettera diretta alle ...

ELEZIONI MALDIVE - SOLIH NUOVO PRESIDENTE A SORPRESA/ Ultime notizie : al voto oltre il 90% della popoLazione : ELEZIONI MALDIVE, risultato a SORPRESA: candidato dell'opposizione Mohamed SOLIH NUOVO PRESIDENTE, largo vantaggio sul PRESIDENTE uscente Abdulla Yameen.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 11:46:00 GMT)

Istat - a Ottobre inizierà il nuovo censimento della popoLazione e delle abitazioni : adesso sarà annuale : Da Ottobre parte il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che da decennale diventa annuale. Ad annunciarlo l’Istat che, venerdi’ 28 settembre terra’ la conferenza evento per presentare l’intera operazione censuaria. “Dopo i saluti istituzionali del presidente facente funzione dell’Istat Maurizio Franzini”, si legge, “verranno presentati il nuovo impianto del censimento, ...

Nel Sulcis-Iglesiente c’è aria di innovazione : nella miniera di Monte Sinni inaugurato nuovo progetto per la distilLazione dell’Argon : Nasce dalla ricerca di base, in particolare dalla fisica fondamentale, per rispondere a un’esigenza sperimentale: avere a disposizione grandi quantità di argon, ricavato attualmente solo da pozzi di gas del Colorado, negli Stati Uniti, per la ricerca di materia oscura. Ma in futuro potrebbe servire anche per la distillazione di altri isotopi sempre più impiegati in medicina, sia nella diagnostica avanzata sia nella terapia oncologica, e anche ...

Lazio - UFFICIALE : arriva un nuovo baby-talento : Come riporta Sky Sport, l'attaccante, che ha molto impressionato nel suo mese di prova, ha firmato un contratto di tre anni con la Lazio.

“Maria De Filippi incredula!”. RiveLazioni scottanti a Uomini e Donne : “Le mie labbra e non solo.” Eccolo - Sebastiano : il nuovo Sossio Aruta : Il trono Over di Uomini e Donne sta regalando grandi emozioni fin dalle primissime settimane. A tenere banco, in questo avvio di settembre, è la stessa coppia che lo scorso anno ha catalizzato l’attenzione: Riccardo Guarneri e Ida Platano. Il tarantino e la bresciana, protagonisti anche a Temptation Island lo scorso luglio, sembrano essere proprio ai ferri corti. Anzi, a dirla tutta, sembra che la loro relazione sia arrivata al capolinea: ...

“La verità su noi due”. Momento storico - Boldi e De Sica di nuovo insieme. Clamorose riveLazioni : Un anno fa, mese più mese meno, Massimo Boldi si giocava l’ultima carta: il disperato tentativo di convincere Christian De Sica a deporre l’ascia di guerra e tornare a una collaborazione artistica. In quella lunga missiva Cipollino scriveva: “La tua debolezza ha un nome: Silvia, tua moglie. Lei, la tua agente, che decide, che programma la tua vita da sempre, anzi, da quando hai iniziato ad avere successo, da quando abbiamo ...

Da Omarosa al nuovo 'whistleblower' - tutte le riveLazioni sul Presidente : Pare abbia iniziato a bazzicare la prima fila della politica americana hai tempi di Bill Clinton. Poi incontra Trump, complice il set di un reality televisivo che in Italia è stato guidato da Flavio ...

Fioramonti - con Israele nuovo impulso reLazioni scientifiche : TEL AVIV - L'obiettivo è stato quello di dare "un nuovo impulso" alle relazioni scientifiche ed accademiche con Israele, specialmente nell'ambito della tecnologia e dell'innovazione e approfondire ...

Spider-Man : il nuovo trailer si focalizza sulle reLazioni tra i personaggi : Settembre è alle porte e questo significa che l'uscita dell'attesissimo Spider-Man è ormai veramente vicina.Il gioco di Insomniac Games è stato già protagonista alla Gamescom 2018, con un trailer della serie "Just the Facts" incentrato sul combattimento.Oggi, grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che Sony Interactive Entertainment e Insomniac hanno pubblicato un nuovo video, appartenente allo stesso filone, che, però, si focalizza sui ...

Lazio Zingaretti lancia il nuovo patto con il paese : 'Ora ci rimettiamo in cammino' : Parlano una lingua gonfia di odio e di isterismo, che dice per poi negare di aver detto, che inganna i cittadini, disprezza gli avversari politici, irride la scienza. Indicano capri espiatori per ...

Volantino Curva Nord Lazio - nuovo comunicato shock degli Irriducibili : Non si placano le polemiche sul Volantino che è circolato in Curva Nord durante Lazio-Napoli dove veniva chiesto a donne, mogli e fidanzate di non occupare le prime 10 file, adesso è arrivato un nuovo comunicato shock degli Irriducibili: “Ci risiamo, ci risiete, ci rifate….schifo! Non ci sentiamo in dovere e diritto di chiedere scusa a nessuno. Mai stati contro le donne per partito preso, ma sicuramente ci sentiamo in diritto a ...

Uomini e Donne/ Nuovo amore per Emanuele Mauti? La segnaLazione e l'annuncio della Lorenzini (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Emanuele Mauti ha una nuova fidanzata? La segnalazione che conferma e l'annuncio di Sonia Lorenzini (Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 07:05:00 GMT)