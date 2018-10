Lazio | alla ripresa degli allenamenti manca un titolarissimo DETTAGLI

Circumvesuviana - guasto alla linea aerea : circoLazione interrotta tra Poggiomarino e Sarno : Un guasto alla linea aerea sulla linea Sarno-Ottaviano-Napoli ha costretto l'Eav ad interrompere la circolazione tra Poggiomarino e Sarno. Niente treni, dunque, fino a quando gli operai non ...

Smog Milano : da domani limitazioni alla circoLazione dei veicoli inquinanti : Da domani, lunedì 1° ottobre, saranno applicate anche a Milano le norme del Piano Aria del Bacino Padano e della Regione Lombardia ed entrano in vigore nuove regole che regolamentano l’accesso in Area C. Entrambi i provvedimenti sono in vigore dal lunedì al venerdì feriali e dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti previste dal Piano Aria riguardano i diesel fino a Euro 3 compreso (se ...

Troppi problemi Iliad Italia per l’instalLazione delle antenne? Prime proteste a Roma : I problemi Iliad Italia per l'installazione delle antenne proprietarie sul territorio nazionale potrebbero essere determinanti nello sviluppo della rete autonoma del vettore. La strada che porta ad una migliore copertura in ogni regione Italiana sarà di certo costellata da proteste e polemiche e a tal proposito, registriamo già le Prime avvisaglie. Come sottolineano i colleghi di Upgo.news, a Roma nord, in particolare nell'area geografica ...

Sondaggio Pagnoncelli : italiani dicono no al reddito di cittadinanza - sì alla cancelLazione della Fornero : Matteo Salvini supera Luigi Di Maio. Sempre. Sul numero di consensi , sul livello di fiducia e anche sui provvedimenti. Lo dimostra l'ultimo Sondaggio di Nando Pagnoncelli . Dopo la manovra , gli ...

Roma - Kolarov - la "punizione" dell'ex : "Sapevo che avrei fatto gol alla Lazio" : Aleksandar Kolarov nel 2009 segnava in un derby contro la Roma in maglia Lazio e andava a esultare sotto la Curva Nord, covo degli ultrà biancocelesti. Passano gli anni e Aleksandar Kolarov, oggi ...

Derby alla Roma - Lazio ko 3-1 : Un tacco di Lorenzo Pellegrini, una punizione dell'ex Kolarov e un colpo di testa di Fazio stendono la Lazio nel Derby dell'Olimpico per 3-1. Ai biancocelesti non serve il gol di Immobile che aveva ...

Roma ad alto rischio. La Lazio può mandarla alla pena... Capitale : Roma - A Roma, sponda giallorossa, più che del derby si è parlato dell'autobiografia di Francesco Totti e degli addii del consulente ombra Baldini, a causa delle riveLazioni del libro dell'ex capitano,...

Guida alla Serie A - sesto episodio. Analisi della rosa della Lazio : Dopo una partenza negativa con 0 punti nelle prime due giornate (anche se c’è da dire che sono arrivati contro compagini superiori come Juve e Napoli), la squadra per la quale stiamo per tracciare la nostra Guida si è rimessa in carreggiata con quattro vittorie consecutive e adesso è al quarto posto dietro le già citate Juve e Napoli e il Sassuolo sorpresa d’inizio stagione. Di chi stiamo parlando? della Lazio di Simone Inzaghi, che proprio ...

Probabili formazioni / Roma Lazio : chi può risolvere dalla panchina? Orario - diretta tv - notizie live : Probabili formazioni Roma Lazio: diretta tv, Orario e le notizie live sugli schieramenti attesi domani allo Stadio Olimpico per la 7^ giornata di Serie A.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:51:00 GMT)

Come salvare il file di InstalLazione di macOS Mojave : La nuova versione di macOS, nome in codice Mojave, è disponibile sull’App Store ma se volete installarlo velocemente su altri MAC senza scaricarlo nuovamente, ecco la guida per salvare il file di Installazione Come salvare il file di Installazione di macOS Mojave macOS Mojave è la nuova versione del sistema operativo di Apple ed è […]

Roma-Lazio : come stanno le romane alla vigilia del derby : Tra le partite di cartello della settima giornata di Serie A c’è sicuramente il derby capitolino, un match che è superfluo definire diverso dagli altri. Mai, però, come in questo momento, la stracittadina può rappresentare molto per le due romane, e in particolar modo per la Roma. Guardare la classifica, non è il miglior modo che i giallorossi hanno per approcciare alla sfida di domani. La Roma arriva al derby non con l’umore ...

Terremoto in Calabria - Protezione Civile : “Avvertito dalla popoLazione - scuole chiuse se lo decideranno i dirigenti” : A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Calabria alle ore 7.24 con magnitudo ML 4.2, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione Civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Palmi, Bagnara Calabra, Seminara e Scilla in provincia di Reggio ...

Scuola - allarme dei presidi : un crollo ogni 4 giorni. Nel Lazio solo il 9% ha l'agibilità : presidi sul piede di guerra. E non per la consueta giostra degli incarichi annuali ma per la situazione degli edifici scolastici. Tre scuole su quattro non hanno agibilità statica e nonostante siano ...