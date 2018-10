Las Vegas ricorda la strage un anno dopo

CR7 accusato da una donna : «Io - abusata a Las Vegas». Lui replica : «Fake news» : Cristiano Ronaldo è stato accusato di violenza sessuale da una donna che avrebbe ricevuto 375mila dollari per tacere. È quanto emerge dalle carte di una denuncia civile presentata da...

Le nozze da sogno di Aznavour e Ulla a Las Vegas - il testimone è Sammy Davis Jr. : Alcune immagini d'archivio del matrimonio tra Charles Aznavour e Ulla Thorsell nel 1967 a Las Vegas. Ulla, cittadina svedese che gli ha dato tre figli, Katia, Misha e Nicolas, è la sua terza moglie. I ...

Celine Dion lascia Las Vegas e termina gli spettacoli al Colosseum : La cantante è stata la prima artista internazionale ha decidere di esibirsi a Las Vegas in una sola location, con un contratto pluriennale che prevedeva diversi spettacoli alla settimana. Celine ha ...

Jennifer Lopez - lo show a Las Vegas raccoglie il consenso delle donne famose : Jennifer Lopez Chi lo dice che l'amicizia tra donne non sia possibile nel patinato mondo hollywoodiano? La foto che vedete qui sopra è la dimostrazione concreta che le donne più belle dello showbitz non sono tutte invidia e competizione, ma sono anzi capaci di supportarsi a vicenda ...

Jennifer Lopez è caduta sul palco a Las Vegas e si è rialzata come se nulla fosse : 49 e non sentirli The post Jennifer Lopez è caduta sul palco a Las Vegas e si è rialzata come se nulla fosse appeared first on News Mtv Italia.

KLM - col Dreamliner da Amsterdam a Las Vegas : KLM volerà tra Amsterdam Schiphol e Las Vegas il venerdì e la domenica a partire dal 6 giugno 2019. I voli saranno operati da Boeing 787-900 Dreamliner per accogliere fino a 294 passeggeri a bordo, e ...

A Las Vegas primo museo sulla marijuana : ... sono state fatte le cose in grande e cosi' all'interno, oltre ad una serie di mostre, si potrà ammirare, tra le altre cose, il 'bong', pipa ad acqua, ndr, in vetro più grande al mondo, e' più alto ...

Gennadij Golovkin vs Canelo Alvarez : sabato notte la grande sfida a Las Vegas : Il match dell'anno [VIDEO] , The Best vs The Best o Supremacy 2. sabato prossimo 15 settembre , in Italia saranno più o meno le 2.00 del 16 settembre, Gennadij Golovkin e Saul 'Canelo' Alvarez tornano ...

Las Vegas - sparatoria : almeno un morto : 0.36 Le forze dell'ordine stanno indagando su un sparatoria avvenuta davanti ad un liceo di Las Vegas, la Canyon Spring High School. Lo ha comunicato la polizia di Las Vegas via Twitter, esortando ad evitare la zona della sparatoria. Secondo l'emittente locale Ksnv, almeno una persona è morta anche se non è certo se si tratti di uno studente.

Michael Jackson - a Las Vegas maxi festa ricordo per i 60 anni del King of Pop : Diverse le celebrazioni che si terranno in Usa il 29 agosto, ma la festa più grande si terrà a Las Vega s dove la famiglia ha chiamato a raccolta i fan di tutto il mondo per il ' Michael Jackson ...

Vincere non è l'unica cosa che conta. Il calcio secondo Las Vegas : Era la seconda città al mondo per grandezza a non avere una squadra di calcio, ma Las Vegas non poteva colmare questa mancanza in una maniera banale. Lì dove tutto è intrattenimento, soldi e vizi, da ormai un anno i Las Vegas Lights sono diventati un club che fa parlare di sé più per le trovate orig