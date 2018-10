Lanciano | rapina in villa | ?il macellaio? romeno rischia di tornare in libertà Corsa

Rapina a Lanciano - ?il macellaio? a capo della banda rischia di tornare in libertà : Corsa contro il tempo per tenere in carcere il capo della banda dei rumeni che, a Lanciano, ha assaltato la villa del dottor Carlo Martelli e tagliato un orecchio alla moglie. Alexandru Bogadan...

RAPINA Lanciano - UNO DEGLI ARRESTATI ERA FUGGITO DA COMUNITA' DI RECUPERO : Era FUGGITO da una comunità di RECUPERO umbra il romeno Alexandru Bogadan Colteanu, uno DEGLI ARRESTATI per la RAPINA di LANCIANO. Il giovane, bloccato a Casal di Principe , Caserta, per il tentativo ...

RAPINA Lanciano - FERMATO SESTO UOMO/ Ultime notizie - romeno ha aiutato quinto componente della banda a fuggire : RAPINA LANCIANO: preso il quinto membro della banda. Ultime notizie, si nascondeva in campagna nella periferia della città: è un ragazzo rumeno di 26 anni(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 17:18:00 GMT)

Rapina in villa a Lanciano - i tre romeni fermati confessano - Fermato anche il sesto uomo : Come già sospettavano gli investigatori, dunque, l'esecutore materiale della mutilazione sarebbe il 26enne arrestato a Caserta e considerato il capo della banda. E' stato l'utilizzo del S.A.R.I , ...

Rapina a Lanciano - fermato un quinto uomo : era nascosto nelle campagne : Per gli inquirenti c'era un quinto uomo nella banda di Rapinatori che domenica scorsa ha preso di mira la villa dei coniugi Martelli a Lanciano. Si tratta di un 26enne, anche lui romeno come gli altri componenti della banda arrestati nei giorni scorsi. Polizia e carabinieri lo hanno trovato nelle campagne della zona dove era ospitato da un connazionale, arrestato per favoreggiamento.Continua a leggere

Rapina Lanciano : fermato il quinto componente della banda : E' stato fermato nella tarda serata di ieri un romeno di 26 anni, accusato di essere il quinto componente della banda che ha Rapinato domenica scorsa la villa dei coniugi Martelli a Lanciano. Si nascondeva tra le campagne, in una zona periferica: una volta rintracciato, è stato portato nella caserma dei carabinieri della compagnia di Lanciano, dove è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

Rapina di Lanciano - preso il quinto componente della banda : I carabinieri hanno rintracciato il 26enne romeno nel suo nascondiglio, nelle campagne alla periferia di Lanciano

Rapina Lanciano - preso il quinto membro della banda : era nascosto nelle campagne vicino a Chieti : È terminata la fuga anche per il presunto quinto componente della banda che domenica scorsa ha Rapinato la villa dei coniugi Martelli a Santa Maria Lombardo, alle porte di Lanciano (Chieti). Il fuggitivo, un rumeno di 26 anni, si nascondeva nelle campagne alla periferia della cittadina abruzzese quando è stato bloccato dai carabinieri: portato in caserma, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Tre membri della banda erano stati ...

Rapina Lanciano - fermato il quinto componente della banda : E' un romeno di 26 anni che si nascondeva in campagna alla periferia di Lanciano. Ieri l'interrogatorio di altri tre componenti della banda che ha Rapinato e ferito i coniugi Martelli - E' finita la ...

Rapina in villa a Lanciano - fermato il quinto componente della banda - : Un ragazzo rumeno di 26 anni è stato bloccato nelle campagne in periferia: è stato portato in caserma e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Poco prima era stato fermato un suo connazionale di ...

Rapina Lanciano - fermato il quinto componente della banda : si nascondeva in campagna : È finita la fuga anche per il presunto quinto componente della banda che domenica scorsa ha Rapinato la vitta dei coniugi Martelli a Lanciano , Chieti, . Nella tarda serata di sabato i carabinieri ...

Rapina Lanciano - preso il quinto uomo : Lanciano(Chieti), 30 set. (Adnkronos) - E’ stato fermato nel corso della notte il quinto uomo della banda che domenica scorsa all’alba ha compiuto una Rapinae ferito i coniugi Martelli in una villa a Lanciano (Ch). Si nascondeva nella campagne alla periferia di Lanciano. Si tratta di un romeno di 26

Rapina Lanciano - preso il quinto uomo : E' stato fermato nel corso della notte il quinto uomo della banda che domenica scorsa all'alba ha compiuto una Rapina e ferito i coniugi Martelli in una villa a Lanciano , Ch, . Si nascondeva nella ...

Rapina in villa a Lanciano - i tre romeni fermati confessano - Preso il quinto uomo : Come già sospettavano gli investigatori, dunque, l'esecutore materiale della mutilazione sarebbe il 26enne arrestato a Caserta e considerato il capo della banda. E' stato l'utilizzo del S.A.R.I , ...