Lady Diana | gli amici contro la mamma di Kate Middleton | «Gesto di pessimo gusto»

Parto plurigemellare - ma gli 8 neonati muoiono tutti. La mamma : "Lady Diana mi ha salvata" : A 22 anni di distanza, una sfortunata donna ha raccontato del sostegno ricevuto dalla Principessa dopo che la vita le tolse tutti e 8 i suoi bambini appena nati. Mandy si era sottoposta ad un trattamento per la fertilità e per questo fu duramente criticata.

“Lady Diana era incinta e fu uccisa” : smentite le teorie complottiste : Lady Diana non è stata uccisa e non era incinta di Dodi Al-Fayed. Per più di 20 anni le circostanze della morte della Principessa triste sono state avvolte nel mistero, dando vita a una serie di teorie complottiste prive però di fondamento. A fare chiarezza da un lato l’inchiesta investigativa svolta dal fotografo, Pascal Rostain, e da due giornalisti del Paris-Match e dall’altro dai risultati della autopsia condotta dal dottor ...

Svelato l’ultimo mistero. Lady Diana - cade il muro di silenzio sulla principessa triste : Ventuno anni. Ventuno anni volati via come un soffio di vento. Nessuno dimentica. Nessuno, del resto, potrebbe. Perché Lady Diana è stata molto più di una principessa, è stata un’icona in tutti i modi possibili immaginabili. Impegnata nel sociale, in favore degli ultimi, ha saputo dare un volto umano alla monarchia britannica e spazzare via la polvere che secoli di tradizione e imposizione avevano depositato sulla corona. Quella notte del 31 ...

Anche Lady Diana violava il protocollo - con la sua manicure «non» reale : Lady Diana violava il protocollo con le sue unghie rosse

Ecco l'abito con cui Lady Diana ingannava i paparazzi : Un trucco semplice, ma molto efficace.

Lady Diana - le parole di Carlo che segnarono la fine del matrimonio : Il Principe Carlo decretò la fine del suo matrimonio con Diana con una manciata di parole pronunciate dopo la nascita di Harry: "Oddio, un altro maschio". Questo è quanto afferma Andrew Morton nella biografia Diana: Her True Story e coincide perfettamente con quanto rivelò la Principessa triste nella famosa intervista del 1991. In quell'occasione lei raccontò di un riavvicinamento col marito prima della nascita del

