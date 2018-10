Labbra | le regole infallibili per scegliere il rossetto

vanityfair

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Rossetti per tutte
C'è chi lo definirebbe la migliore alternativa al Prozac, perché risolleva l'umore, chi il flirter silente che seduce senza aggredire, chi invece ritiene iluna dichiarata arma di seduzione. Per molte è anche la chiave di lettura della propria identità, per altre l'uniforme che definisce la femminilità. Eppure in alcuni momenti storici alle donne è stato sconsigliato indossare il– come il 2 giugno 1946, quando le italiane furono chiamate al primo voto politico pertra Monarchia e ...