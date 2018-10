La Vita Promessa Anticipazioni | ultima puntata | stasera 1 ottobre 2018 su Rai 1

La Vita Promessa - anticipazioni quarta e ultima puntata | 1 ottobre 2018 : La Vita Promessa, anticipazioni quarta e ultima puntata (1 ottobre 2018): Vincenzo Spanò (Francesco Arca) è arrivato a New York e al solo vederlo Carmela (Luisa Ranieri) si sente male. Dopo tanti anni, infatti, l'uomo è tornato e va detto che anche lei, in questi ultimi periodi, aveva ripensato a quella volta trascorsa insieme, partita come un'aggressione ma poi, a quanto pare, diventata passione. Intanto anche Mr Ferri (Thomas ...

Francesco Arca/ “Spanò è una persona primordiale” (La Vita promessa) : Francesco Arca, il modello ed ex tronista continua la sua avventura da attore di fiction italiane. Dopo la fiction Sacrificio d'Amore l'attore è approdato su Rai 1 con La vita promessa.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 08:34:00 GMT)

LA Vita PROMESSA/ Anticipazioni ultima puntata : la resa dei conti tra Carmela e Vincenzo : La VITA PROMESSA, Anticipazioni ultima puntata 1° ottobre, Raiuno: resa dei conti tra Carmela e Vincenzo, Rosa e Michele amanti. Come andrà a finire? (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 08:00:00 GMT)

Replica La Vita Promessa - puntata del 1° ottobre in tv e streaming su RaiPlay e RaiPremium : Lunedì 1 ottobre, su Rai Uno, andra' in onda l'ultimo appuntamento [VIDEO]de La vita promessa, la fortunata fiction con Francesco Arca e la bravissima Luisa Ranieri. Ancora non si conoscono dettagli sulla seconda stagione ma visto il successo raggiunto, il promento della saga è una possibilita' da non escludere del tutto. La trama della fiction ruota attorno alla famiglia Carrizzo e, in particolar modo, alla siciliana Carmela. Quest'ultima, dopo ...

“La Vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

La Vita Promessa 2 ci sarà? Anticipazioni seconda stagione : LA Vita Promessa 2. Con l’ultima puntata in onda lunedì 1 ottobre 2018 si conclude la prima stagione della fiction di Rai 1. Per la regia di Riky Tognazzi, la serie ha come protagonista Luisa Ranieri, Francesco Arca e Cristiano Caccamo. E ora tutti si stanno chiedendo La Vita Promessa 2 ci sarà? Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. DOVE VEDERE LE PUNTATE DELLA FICTION La Vita Promessa 2 ci sarà? Anticipazioni seconda ...

Nella prima serata del lunedì ‘La Vita Promessa’ conferma il successo di ascolti battendo il Grande Fratello Vip! Ecco i dati degli ascolti : Era molto attesa la partenza della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da L'articolo Nella prima serata del lunedì ‘La Vita Promessa’ conferma il successo di ascolti battendo il Grande Fratello Vip! Ecco i dati degli ascolti proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

LA Vita PROMESSA/ La fiction Rai batte il Grande Fratello Vip. Anticipazioni ultima puntata : La VITA PROMESSA, Anticipazioni terza puntata, 24 settembre su Raiuno: Carmela e Amedeo Ferri sono sempre più vicini; negli Stati Uniti arriva la sposa di Rocco.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:08:00 GMT)

La Vita Promessa batte la prima del Grande Fratello Vip 3 - male Rai 1 nel pomeriggio : Nella giornata di lunedì 24 settembre 2018 abbiamo assistito al debutto su Canale 5 del Grande Fratello Vip 3, condotto ancora una volta da Ilary Blasi con la presenza di Alfonso Signorini. I concorrenti di questa edizione sono i seguenti: Jane Alexander, Maurizio Battista, la marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, Elia Fongaro ex-velino di Striscia La Notizia, Lisa Fusco, Eleonora Giorgi, la meteorologa Martina Hamdy, Andrea Mainardi, Benedetta ...

Ascolti tv - vola La Vita Promessa inizio in salita per il Grande Fratello Vip : La fiction di Rai1, con La vita promessa e Luisa Ranieri protagonista, si aggiudica la prima serata di lunedì 24 settembre con 5 milioni 606 mila spettatori e il 24.89% di share, risultando anche il programma più visto della giornata. Su Canale 5 il debutto della nuova stagione del Grande Fratello Vip ha avuto 3 milioni 341 mila spettatori con il 20.95%. Ascolti tv, il resto del prime time La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su ...

Ascolti tv - il Gf non raggiunge la Vita Promessa. Striscia super : Nonostante il nuovo taglio di capelli di Ilary Blasi, il Grande Fratello Vip non raggiunge La Vita Promessa . Tre milioni e 300 mila spettatori contro 5 milioni e 600 mila della fiction di Raiuno: 4 ...

Replica La Vita Promessa : ecco dove rivedere la terza puntata : Replica La vita promessa, ecco dove rivedere la terza puntata del 24 settembre La fiction Rai La vita promessa continua a riscuotere un grande successo tra i telespettatori. Anche la terza puntata, in onda il 24 settembre, è riuscita a conquistare il pubblico. C’è, però, chi non ha avuto la possibilità di guardare questa terza […] L'articolo Replica La vita promessa: ecco dove rivedere la terza puntata proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Lunedì 24 settembre 2018. Grande Fratello Vip parte dal 20.95% - vince La Vita Promessa (24.89%). Fazio 10.95% : Grande Fratello Vip 2018 Nella serata di ieri, Lunedì 24 settembre 2018, su Rai1 il terzo appuntamento con la fiction La Vita Promessa ha conquistato 5.606.000 spettatori pari al 24.89% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 all’1.20 – la prima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha ottenuto un ascolto medio di 3.341.000 spettatori pari al 20.95% di share (qui il confronto con gli Ascolti dello scorso anno – qui quello che è ...

Ascolti TV | Lunedì 24 settembre 2018. Grande Fratello Vip parte dal 20.95% - vince La Vita Promessa (24.89%) : Grande Fratello Vip 2018 Nella serata di ieri, Lunedì 24 settembre 2018, su Rai1 il terzo appuntamento con la fiction La Vita Promessa ha conquistato 5.606.000 spettatori pari al 24.89% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 all’1.20 – la prima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha ottenuto un ascolto medio di 3.341.000 spettatori pari al 20.95% di share. Grande Fratello Vip Night – della durata di 7 minuti – ha ottenuto ...