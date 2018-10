La storia di Fabio Basile al GF 2018 | la triste confessione

“La battuta di Fabiola” : Italia-Argentina - la storia dei 4 palleggiatori : Blengini e i suoi ragazzi superano l’Argentina di Velasco in una serata meno perfetta delle precedenti ma davvero entusiasmante. L’Italia soffre di fronte a una compagine che non riusciamo a fermare a muro e che non molla davvero mai. Il finale di partita non è per nulla scontato. Gli azzurri perdono il primo set di questa rassegna iridata, esaltano per la seconda volta il Mandela Forum di Firenze e centrano la loro terza vittoria in ...