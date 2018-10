La Sec non fermerà re Musk | ecco che cosa cambia | e cosa resta | in Tesla

Elon Musk scende a patti con la Sec : non sarà più presidente di Tesla ma resterà ceo : Weekend di fuoco per Elon Musk che abdicherà dalla poltrona di presidente e pagherà una multa da 20 milioni di dollari. Sono queste le basi dell' accordo con la Securities and Exchange Commission, Sec,...

Da non credere i problemi iPhone XS e XS Max di ricarica : Secondo neo per i salatissimi melafonini : I problemi iPhone XS e iPhone XS Max iniziano ad essere in parte allarmanti. A poco più di una settimana dal lancio commerciale dei melafonini premium, ecco che siamo già alla seconda anomalia delle ammiraglie 2018. Ci saremmo aspettati device perfetti in tutto e per tutto, visto il salatissimo costo di listino, eppure ci ritroviamo a commentare già la seconda anomalia non certo di poco conto. I primi problemi iPhone Xs e XS Max segnalati ...

Elon Musk non patteggia con la Sec - Tesla affonda a Wall Street : Tesla crolla in Borsa nelle contrattazioni che precedono l'apertura dei mercati. I titoli perdono il 12,36% dopo l'azione legale della Sec contro Elon Musk per frode.Il ceo del produttore di auto elettriche è accusato di avere fatto dichiarazioni "false e fuorvianti" con i suoi tweet del 7 agosto in cui parlò di un piano di delisting accantonato solo 17 giorni dopo. Secondo Cnbc, ieri la Sec avrebbe dovuto annunciare un ...

Manovra - Boeri : eSecutivo non previdente : Torino, 28 set., askanews, - 'Come giudicare un governo che si pone l'obiettivo esplicito di aumentare di mezzo milione i pensionati? E' un esecutivo non previdente'. Cosi' il presidente dell'Inps, ...

Sei anni di siccità conSecutiva - non saranno le acque del Mar Rosso a salvare il Mar Morto : di Luigi Manfra * “Il Mar Morto sta morendo, ma non è un gioco di parole”, così iniziava il post che ho pubblicato sul Fatto.it nel settembre del 2016. Infatti il grande lago salato ai confini tra Israele e Giordania, alimentato principalmente dalle acque del fiume Giordano, vede un calo del livello dell’acqua di un metro all’anno che ha ridotto la sua superficie da 960 km a 620 km quadrati negli ultimi cinquant’anni. Le cause del ...

Alto Adige - Seconde case vietate ai non residenti : troppi i turisti : Un provvedimento vieta ai cittadini italiani non residenti in Alto Adige di comprare la seconda casa nella regione. Le nuove costruzioni sono riservate a chi lavora o vive da almeno 5 anni nella Provincia autonoma. La decisione vale per le zone ad alta densità turistica: si tratta di 25 comuni e 26 frazioni.Continua a leggere

"Le mani del pensiero e quelle della fatica sono la stessa cosa - ma le prime non hanno confini - le Seconde hanno limiti strettissimi' : "A vederlo poteva sembrare un po' grossier, con quel barbone bianco e l'aria un po' trasandata. E invece era una persona raffinatissima. 'Ho fotografato le mani di Pasolini e quelle dei contadini', mi disse una volta in un'intervista. 'Le mani del pensiero e quelle della fatica sono la stessa cosa, solo che quelle del pensiero non hanno confini, quelle della fatica hanno limiti strettissimi'". Prosa e poesia di Roma, terra e cielo, il potere ...

Frosinone - 6 gare a Secco in A : eguagliato il Catania del '70 : Avvio di campionato con l'handicap per gli uomini di Longo che, dopo sei turni, non hanno ancora segnato una rete

Roma-Frosinone - Pastore si ripete : il Secondo gol di tacco in stagione è una perla FOTO : Il fantasista della Roma si ripete all'Olimpico: dopo la magia di Roma-Atalanta, l'argentino incanta con un gol di tacco anche contro il Frosinone. Dinamica simile, stesso risultato: l'ex Psg ci ha ...

Temptation Island Vip 2018 - diretta Seconda puntata : Valeria Marini in crisi - Bettarini non si presenta al falò : Striscia la Notizia chiude davvero tartissimo, ma finalmente ci siamo! Dopo l'uscita di Fabio e Marcella Esposito, va in onda su Canale 5 l a seconda puntata di Temptation Island Vip 2018 che ...