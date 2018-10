La Santa Sede | ridurre la fame una domanda di giustizia | no a sprechi e consumi eccessivi

Persone affette da Aids : Sassari - compie 20 anni la casa San'Antonio Abate. Mons. Viganò - Santa Sede - - "cura sta per scaldare il cuore" : "Questa casa, con le nuove terapie che la scienza ha ritrovato, non è l'anticamera della morte morte, ma l'occasione di una compagnia per percorrere quel tratto di vita che non è in nostro possesso conoscere, né nella durata né nella qualità".

Santa Sede-Cina - accordo nomina vescovi : 13.30 La Santa Sede e il governo cinese hanno siglato oggi a Pechino un "accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi". In un comunicato la Santa Sede spiega che l'accordo, "frutto di un graduale e reciproco avvicinamento,viene stipulato dopo un lungo percorso di ponderata trattativa e prevede valutazioni periodiche circa la sua attuazione". "Esso tratta della nomina dei vescovi, questione di grande rilievo per la vita della Chiesa, e crea le ...

Santa Sede e Cina firmano l'accordo sulle nomine dei vescovi cinesi : ... al bene del Popolo cinese e alla pace nel mondo '. Cosa vuol dire che l'accordo è 'provvisorio' Il comunicato diffuso dal Vaticano e dal governo cinese informa che l'accordo tra Cina popolare e ...

Le ombre del caso McCarrick si allungano sull'accordo tra Santa Sede e Cina per la nomina dei vescovi : La Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese sono sul punto di firmare un accordo sulla nomina dei vescovi nel Paese, ma questo passo storico costituisce già un nuovo fronte aperto di molti settori della Chiesa americana nei confronti di Papa Francesco. Gli stessi siti tradizionalisti che hanno veicolato il cosiddetto comunicato dell'ex Nunzio Carlo Maria Viganò in cui ha chiesto le dimissioni del Papa, temono ora (ma la campagna ...

Santa Sede : Armi nucleari dannose per salute - ambiente - povertà : La Santa Sede, come molti Paesi nel mondo, vuole 'il bando totale dei test nucleari'. Questi, ha detto, 'comportano il sostanziale e incontrollato rilascio di materiali radioattivi direttamente nell'...

L'accordo tra Santa Sede e Cina sui vescovi scomunicati si fa sempre più vicino : Finora il Papa a esserci andato più vicino fu Paolo VI nella sua visita a Hong Kong il 4 dicembre del 1970, ma il mondo guarda a Est per un primo, storico viaggio apostolico di un pontefice nel ...

Abusi - Santa Sede : Papa convoca capi dei vescovi di tutto il mondo/ Lotta alla pedofilia e protezione minori : Abusi, Papa Francesco convoca i capi dei vescovi di tutto il mondo in Santa Sede nel febbraio 2019. Lotta alla pedofilia, protezione dei minori: "non fermarsi alla condanna"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:06:00 GMT)

Viganò torna ad accusare la Santa Sede : "Mentirono sul caso Davis" : Dopo il memoriale shock in cui chiedeva le dimissioni di papa Francesco per aver ignorato le informazioni in suo possesso sul caso McCarrick, l'ex nunzio negli Stati Uniti Carlo Maria Viganò torna a parlare, o meglio, a scrivere. In una lettera inviata al sito conservatore Usa LifeSiteNews, l'arcivescovo aggiunge alcuni dettagli alla sua testimonianza e accusa inoltre la Santa Sede di aver mentito sul caso Kim Davis, la funzionaria ...

Turismo - la Santa Sede : l'uso di strumenti digitali non sia "annientante" della dignità umana : ... di utilità, di benessere, di forza vitale, di pienezza di valori, come se la realtà, il bene e la verità sbocciassero spontaneamente dal potere stesso della tecnologia e dell'economia si incorre in ...

Papa : inammissibile la pena di morte. La Santa Sede ne chiede abolizione in tutto il mondo : La pena di morte 'è inammissibile'. E la Santa Sede 'si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo'. Lo afferma Papa Francesco che ha approvato una modifica al testo del ...

Cile : Procura chiede fascicoli a Santa Sede su inchieste pedofilia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Don Salerno segretario della Santa Sede a Bruxelles - gli auguri di Arturo Bova : 'Avrei voluto scrivere prima della gioia immensa, del grande orgoglio, della forte emozione che ho provato nell'apprendere la notizia della nomina di don Fabio Salerno a segretario della Missione ...