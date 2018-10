La Samp torna a vincere

Inter - Spalletti è tornato a farsi sentire : contestata l'espulsione contro la Sampdoria : L'Inter torna alla vittoria in campionato con il successo nell'anticipo della quinta giornata contro la Sampdoria per 1-0 allo stadio Ferraris di Genova. Un match che ha visto i nerazzurri tenere il pallino del gioco, con ben due gol annullati a Nainggolan e Asamoah prima del gol vittoria messo a segno [VIDEO] da Marcelo Brozovic nei minuti di recupero al 93'. Un successo che permette alla squadra di Luciano Spalletti di tornare a farsi vedere ...

Inter - Spalletti è tornato a farsi sentire : contestata l'espulsione contro la Sampdoria : L'Inter torna alla vittoria in campionato con il successo nell'anticipo della quinta giornata contro la Sampdoria per 1-0 allo stadio Ferraris di Genova. Un match che ha visto i nerazzurri tenere il pallino del gioco, con ben due gol annullati a Nainggolan e Asamoah prima del gol vittoria messo a segno da Marcelo Brozovic nei minuti di recupero al 93'. Un successo che permette alla squadra di Luciano Spalletti di tornare a farsi vedere in zona ...

Sampdoria-Inter 0-1 - torna la Var ed è protagonista : tre gol annullati - poi Brozovic al 94’ : Nel primo tempo Nainggolan a segno, ma la Var ferma per un offside di Icardi; nella ripresa stessa sorte per Asamoah da un lato e Defrel dall’altro. Un palo per Candreva

US Open 2018 - Novak Djokovic : “E’ un qualcosa di speciale aver raggiunto Pete Sampras”; Juan Martin Del Potro : “Fiero di essere tornato in Finale dopo 9 anni” : Ci ha provato l’argentino Juan Martin Del Potro a conquistare di nuovo New York dopo la storica impresa del 2009 ma contro questo Novak Djokovic non c’è stato davvero nulla da fare. E’ il serbo il re degli US Open, quarto e ultimo Slam stagionale del tennis, impostosi con il punteggio di 63 76(4) 63, in tre ore e un quarto, scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro per la terza volta dopo i successi del 2011 e del 2015. Un ...

A Bologna “torna” un Guercino : Ercole e Anteo - l’opera perfetta di palazzo Talon Sampieri : Ercole e Anteo del Guercino, dipinto nel 1631 a palazzo Talon Sampieri di Bologna e mai restaurato, diventa per la prima volta disponibile al pubblico. I visitatori, in numero massimo di 20, accompagnati dal proprietario di casa, potranno ammirare il dipinto ascoltando l'illustrazione dell'opera, del palazzo e la storia della famiglia della storica dimora bolognese.Continua a leggere

Defrel : 'Questa è la vera Sampdoria - voglio tornare al top' : Spero di fare tanti altri gol, il gol in Serie A mi mancava tanto ma ancor di più le prestazioni' ha ammesso l'ex attaccante della Roma a Sky Sport . 'Ho fatto 90′ di corsa e di intensità, poi ...

Calciomercato Sampdoria - Zaza torna a “casa” : l’attaccante dal Valencia ai blucerchiati a titolo definitivo : Simone Zaza alla Sampdoria, l’attaccante dopo l’esperienza al Valencia torna in Serie A tra le fila dei blucerchiati Simone Zaza torna in Serie A. Il calciatore ex attaccante di Juventus e Sassuolo, è stato acquistato a titolo definivo dalla Sampdoria per un affare complessivo di 14 milioni di euro. Dopo una trattativa che pareva muoversi verso un prestito con obbligo di riscatto, le carte in tavola sono cambiate. Con due ...

Brasile - Santos e Corinthians interessate a Sampaoli : l'ex ct argentino pronto a tornare in panchina : Il tecnico della nazionale argentina alla Coppa del mondo di Russia 2018 è in vacanza in Cile e, attraverso alcuni emissari, i due club di San Paolo lo hanno contattato, secondo i media locali. Il ...