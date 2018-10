La musica del ' Tomadini' in Armenia e Georgia

Venezia - protesta del comitato No Grandi Navi : fumogeni - petardi e uovo contro la Msc musica : Un “abbordaggio” con fumogeni, qualche petardo e uova è stato compiuto dalle barche dei “No Grandi Navi” nel canale della Giudecca, a Venezia. A essere presa di mira, per qualche centinaio di metri, è stata la “Msc musica“, uscita dal terminal passeggeri del porto verso la Bocca di porto del Lido. Le piccole imbarcazioni si sono affiancate al grande scafo, controllate dalla polizia L'articolo Venezia, protesta ...

SALUZZO/ L'incontro tra musica e letteratura al Bodoni con Pitzianti e "Le vie della fisarmonica" : Riceviamo e pubblichiamo: "Venerdì noi alunni del Liceo Classico G. B. Bodoni di SALUZZO abbiamo partecipato ad un seminario presso la sala dell'Antico Palazzo Comunale. La conferenza, introdotta dal ...

musica : morto Otis Rush - creatore del 'West Side Sound' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La scuola di musica della Fondazione Luigi Bon si rinnova : Aperte le iscrizioni alla scuola di musica e ai laboratori teatrali della Fondazione Luigi Bon, che quest'anno inizierà i corsi con un lieve ritardo al fine di poter usufruire di spazi ripensati e ...

Ronco : Spettacoli - musica ed eventi collaterali per la Sagra del Pailet : Gli Spettacoli Teatro "Sesso e Gelosia" Immancabile appuntamento con il teatro. Per la prima volta nella storia della Sagra avremo il piacere di ospitare la Compagnia Teatrale "LA CUMPA", che, nella ...

MALIA OBAMA / Video : la figlia dell'ex Presidente Usa - Barack - protagonista del video musicale dei New Dakotas : MALIA OBAMA protagonista di un video musicale: la figlia dell'ex Presidente Usa, Barack, nel videoclip dei New Dakotas, giovane band di studenti di Harvard(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 00:46:00 GMT)

Offenbach e la musica della Grande guerra : da Venezia a Parigi i suoni del Bru Zane : Sempre più attivo nell'ambito della produzione di spettacoli teatrali, il Palazzetto Bru Zane proporrà la riscoperta di Cendrillon di Nicolas Isouard, sorella maggiore - più 'anziana' di sette anni - ...

Memphis e Nashiville : un viaggio nelle città della musica : Memphis è la città del re del rock'n'roll, Elvis Presley e del blues, lungo le sue strade principali ci sono tantissimi locali nei quali si più assistere a spettacoli musicali dal vivo. A circa 350 ...

La musica live meglio del sesso : la ricerca globale di Live Nation è sorprendente : “Power of Live”, la ricerca globale di Live Nation rivela che la musica Live è l’esperienza umana più forte: superati digital, video game e sesso Live Nation, azienda leader nel campo dell’intrattenimento Live, ha pubblicato oggi uno studio sul Potere del Live, prendendo in esame a Livello globale i trend e i comportamenti di oltre 22,500 consumatori di 11 Paesi, di età compresa fra i 13 e i 65 anni. La ricerca, condotta ...

Chi sono Le Donatella - il duo musicale del GF VIP 2018 : Chi sono Le Donatella? Ecco una serie di curiosità sul duo musicale protagonista della terza edizione del Grande Fratello Vip 2018! Le Donatella sono un duo musicale italiano lanciato dal reality musicale “X Factor” e poi affermatosi nel mondo dello spettacolo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle due vulcaniche ragazze concorrenti del Grande Fratello Vip 2018! Chi sono Le Donatella? Classe 1993, Giulia e Silvia Provvedi sono nate il 1 ...

Il 31 dicembre debutta 'Men in Italy' - primo musical nel mondo della moda con Iva Zanicchi : Ispirato a ' Il diavolo veste Prada ' , come ha spiegato il regista Alfonso Lambo, debutterà la notte di fine anno, il 31 dicembre 2018 lo spettacolo ' Men in Italy: the musical Fashion Show ' , ...

Milano : Uto Ughi e altri artisti in Duomo per il 'mese della musica' : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Torna, dal 4 ottobre al 16 novembre prossimi, l’appuntamento al Duomo di Milano con il 'mese della musica', la rassegna concertistica promossa dalla Veneranda Fabbrica, giunta alla sua quinta edizione. Sei grandi concerti per percorrere un sentiero sonoro dal '400 al '9

Milano : Uto Ughi e altri artisti in Duomo per il 'mese della musica' (2) : (AdnKronos) - Il concerto del 20 ottobre della Cappella musicale del Duomo diretta da Don Claudio Burgio, aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero fino ad esaurimento posti, celebrerà un evento molto importante per la chiesa e per l'arcidiocesi di Milano: la canonizzazione del Beato Giovan

Buon compleanno Jovanotti : i migliori auguri a uno dei big più amati della musica italiana : Buon compleanno Jova <3 The post Buon compleanno Jovanotti: i migliori auguri a uno dei big più amati della musica italiana appeared first on News Mtv Italia.