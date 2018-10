La missione di Tria per spiegare la manovra in Europa è durata solo un giorno

Tria rientra a Roma in anticipo da Eurogruppo/ Moscovici gli dà una missione : "Tornare indietro sulla Manovra" : Manovra, Tria “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Caos Eurogruppo, bocciato il Def(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 21:41:00 GMT)

DEF - TRIA : "UE STIA TRANQUILLA - DEFICIT SCENDERÀ"/ Commissione : "Fuori dai parametri" - Ministro salta Ecofin : Manovra, TRIA “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “DEFICIT al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Ma Eurogruppo e Moscovici temono(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Tria : «Ue tranquilla - il debito scenderà» Ma la Commissione europea è in allerta : Dombrovskis (Ue): «A prima vista i piani di bilancio non sembrano compatibili con le regole del Patto di Stabilità»

CNH Industrial prepara una emissione obbligazionaria in euro : emissione obbligazionaria in euro in vista per CNH Industrial , subordinatamente alle condizioni di mercato. Sarà effettuata da CNH Industrial Finance europe S.A., società interamente controllata da ...

Giovanni Tria in missione in Cina : il ministro doveva salvare l'Italia - quanti milioni ha perso : La missione in Cina del ministro dell' Economia Giovanni Tria e del vicedirettore di Bankitalia Fabio Panetta ha prodotto effetti importanti a livello dei titoli del debito pubblico. Peccato che non siano i nostri ma quelli emessi dall' ex ...

La missione di Tria a Pechino : l'incontro con Yi Gang - Banca Centrale Cinese - : PRIMAPRESS, - Pechino - La missione del ministro dell'Economia, Tria in Cina continuerà fino al prossimo primo settembre per incontrare l'omologo Cinese, Liu Kun e il governatore della Banca Centrale Cinese, Yi Gang. Negli incontri di ieri, Tria ha ...

Snam si aggiudica deal in Cina con State Grid grazie a missione Tria a Pechino : Il memorandum è stato firmato oggi, 28 agosto 2018, all'Ambasciata d'Italia a Pechino, nell'ambito della missione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Cina, alla presenza del ministro ...

Pechino - secondo giorno missione Tria : 8.05 secondo giorno in Cina per il ministro dell'Economia, Tria, in missione fino al prossimo primo settembre. Previsti impegni istituzionali di alto profilo. Oggi, infatti, Tria vedrà l'omologo cinese, Liu Kun, e il governatore della Banca centrale ...

Pechino - secondo giorno missione Tria : 8.05 secondo giorno in Cina per il ministro dell'Economia, Tria, in missione fino al prossimo primo settembre. Previsti impegni istituzionali di alto profilo. Oggi, infatti, Tria vedrà l'omologo cinese, Liu Kun, e il governatore della Banca centrale cinese, Yi Gang. Ieri, incontrando la comunità italiana nell'Ambasciata d'Italia, Tria ha detto che lo spread scenderà nelle prossime settimane. La missione ha lo scopo di rafforzare i rapporti ...

Tria - missione in Cina : cosa c'è da aspettarsi/ “Non cerco compratori per i titoli del debito pubblico” : Giovanni Tria, missione in Cina: “Italia non cerca acquirenti del debito pubblico. Il giudizio degli investitori si rafforzerà”. Le ultime notizie sul ministro dell'Economia(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:00:00 GMT)

TRIA : "ITALIA NON CERCA ACQUIRENTI DEL DEBITO PUBBLICO"/ Ministro in missione in Cina : 'Protezionismo dannoso' : Giovanni TRIA, missione in Cina: "Italia non CERCA ACQUIRENTI del DEBITO pubblico. Il giudizio degli investitori si rafforzerà". Le ultime notizie.

Cina - da oggi missione ministro Tria : 10.30 Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Tria, è in missione in Cina da oggi fino al primo settembre, allo scopo di rafforzare la cooperazione tra Roma e Pechino. Con Tria anche il vicedirettore generale di Bankitalia,Panetta. La visita ha lo scopo di intensificare le relazioni economiche, finanziarie e commerciali, nonché contribuire a consolidare i rapporti fra i due Paesi. La missione,tra Pechino e Shanghai,prevede molti ...

Cosa c'è da aspettarsi dalla missione di Tria in Cina : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sarà in missione in Cina a partire da oggi, 27 agosto. Pechino e Shanghai, dal 30 agosto prossimo, saranno le tappe del viaggio, la cui conclusione è prevista per il 1 ...