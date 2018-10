La Macedonia vota no all' Europa

Referendum in Macedonia - Tirana esorta gli albanesi a votare per il "si" - : Il primo ministro albanese Edi Rama ha chiesto a tutti gli albanesi residenti in Macedonia di votare "si" al Referendum per l'adesione alla NATO e all'UE. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale ...

Macedonia : Zaev - votate sì a referendum : ... l'adesione alla più potente alleanza militare del mondo, la Nato, e alla più potente Unione economica del mondo, la Ue", ha affermato Zaev.

Macedonia - oggi si vota per decidere il futuro del Paese con il Referendum sul Nome : in ballo l’accordo con la Grecia e l’ingresso nell’UE e nella Nato : Seggi aperti in Macedonia dalle 7 di stamattina per il Referendum sul nuovo Nome che dovrà adottare l’ex repubblica jugoslava sulla base di un accordo raggiunto a giugno con la Grecia. Poco più di 900mila elettori sono chiamati a rispondere al quesito: “Siete in favore di un’adesione all’Unione Europea e alla Nato accettando l’accordo tra Repubblica di Macedonia e Repubblica di Grecia?“. Accordo che prevede ...

In Macedonia si vota per un nuovo nome : E soprattutto per entrare nella NATO e nell'Unione Europea, come previsto dall'accordo raggiunto con la Grecia The post In Macedonia si vota per un nuovo nome appeared first on Il Post.

Referendum Macedonia - i cittadini votano sull'adesione a Ue e Nato e sulla disputa del nome : I socialisti, guidati da Zoran Zaev, sono riusciti a ritornare al governo grazie all'appoggio dei partiti della minoranza albanese, la cui influenza politica è elevata. Con l'instaurazione del nuovo ...