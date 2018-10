La Juventus del dopo-Marotta | Paratici capo dell' area sportiva e Nedved ancora più

Marotta : “La scelta è della Juventus. Futuro? Magari in un’altra squadra” : "È una situazione voluta dalla società, non c'è un motivo scatenante. Io mi adeguo a quelle che sono le loro idee", ha spiegato Marotta. L'articolo Marotta: “La scelta è della Juventus. Futuro? Magari in un’altra squadra” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus-Young Boys streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Juventus-Young Boys streaming – In campo la Champions Legaue, in una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Juventus-Young Boys, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Champions Legaue si affronteranno Juventus-Young Boys in una gara molto importante. La partita ...

Un Talento al Giorno – Leonardo Spinazzola giovane calciatore della Juventus : Leonardo Spinazzola un terzino sinistro, all’occorrenza impiegabile anche sulla fascia destra, dalle spiccate doti fisiche e atletiche, resistente allo sforzo e che eccelle nel cambio di passo. Tra le sue migliori qualità c’è il dribbling, in particolare finte, sterzate e doppi passi che gli consentono di superare con facilità l’avversario: tale abilità lo rende molto efficace nell’uno contro uno e nelle giocate in ...

MAROTTA LASCIA: I MOTIVI DELL'ADDIO/ Ultime notizie - De Biasi: "Futuro di Pavel Nedved": MAROTTA LASCIA la JUVENTUS: "Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco". L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli.

Cristiano Ronaldo è stato vicino al Milan/ “Lo stava comprando prima della Juventus : offerta da 150 milioni” : Cristiano Ronaldo è stato vicino al Milan. Il retroscena dalla Spagna: “offerta da 150 milioni prima della Juventus”. Le ultime notizie sul fuoriclasse portoghese e l'addio al Real Madrid(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 22:16:00 GMT)

Juventus - Marotta lascia: i motivi dell'addio/ Ultime notizie: "Scelta del club. Futuro? In un club": Marotta lascia la Juventus: "Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco". L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli.

Diego Armando Maradona Jr risponde ai tifosi della Juventus dopo i cori shock : “la loro è inferiorità culturale” : Diego Armando Maradona Jr ha affidato a Twitter il proprio pensiero dopo la gara tra il suo Napoli e la Juventus “Pazienza e tranquillità… siamo forti e lo abbiamo dimostrato!! I cori durante il match dimostrano la loro inferiorità culturale e su quello amici miei non ci si può far niente!” Questo il duro tweet di Diego Armando Maradona Jr, destinato ai tifosi della Juventus, rei d’aver intonato cori di ...

Seggiolino contro i tifosi della Juventus : arrestato un ultrà del Napoli : TORINO - Ha sradicato un Seggiolino dagli spalti dell' Allianz StadiuM e l'ha lanciato contro i tifosi bianconeri del settore Est. Un ultrà napoletano, non residente in Campania , è stato arrestato ...

Marotta - arriva l'annuncio in diretta : «Non sarò più ad della Juventus» : Annuncio a sorpresa di Beppe Marotta, parlando a Sky Sport, dopo la vittoria dei bianconeri sul Napoli: «Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre, la società...

Juventus - l’addio di Marotta arriva come un fulmine a ciel sereno : i motivi della clamorosa rottura con Agnelli : L’amministratore delegato della Juventus è stato messo alla porta dal presidente bianconero, tanti i motivi alla base di questa clamorosa separazione Un fulmine a ciel sereno, una rottura insanabile che scuote la dirigenza della Juventus. Beppe Marotta tra poco meno di un mese non sarà più l’amministratore delegato del club bianconero, ricoprirà un incarico diverso per volontà del presidente Agnelli, che ha cominciato dal suo ...

Video/ Juventus Napoli (3-1): highlights e gol della partita (Serie A - 7^ giornata): Video Juventus Napoli (3-1): highlights e gol della partita, le immagini salienti del match di Serie A valido per la 7^ giornata all'Allianz Stadium

Le notizie più importanti del giorno – Clamoroso ribaltone alla Juventus : Le notizie più importanti del giorno – Annuncio shock di Marotta al termine della partita di campionato contro il Napoli. Il successo della Juventus nella gara di campionato è stato sconvolto dalla notizia che riguarda il dirigente bianconero, la decisione è stata quella di lasciare la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni il posto di Marotta dovrebbe essere preso da Fabio Paratici, decisione quasi definitiva del club ...

Ancelotti contro i tifosi della Juventus/ Video - "Cori e insulti? Mi godo la Champions del 2003": Ancelotti contro i tifosi della Juventus, Video: "Cori e insulti? Mi godo la Champions del 2003". Le ultime notizie: la battuta dell'allenatore del Napoli dopo l'accoglienza "turbolenta"