La giustificazione dei 4 universitari che hanno imbrattato il Leoncino di

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Una bravata compiuta dopo aver bevuto. Così si sono giustificati i quattro studentiche nella notte tra venerdì e sabato scorsicon della vernice rossa uno dei leoncini in piazza San Marco a Venezia.I ragazzi, tre dei quali frequentano l'Accademia di Belle Arti a Venezia,raccontato ai carabinieri di aver compiuto l'atto vandalico al termine di una serata trascorsa in compagnia tra le calli. Gli investigatori, oltre ad aver raccolto le loro versioni dei fatti, stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per accertare le diverse responsabilità.Tutti e quattro gli studenti sono stati denunciati per danneggiamento e imbrattamento o deturpamento aggravato di cose altrui. La svolta nelle indagini è arrivata ieri pomeriggio quando una studentessa, che faceva parte del gruppo, si è presentata ...