La distanza che separa economia e politica

Muore in un incidente a Eboli a poche ore di distanza dal figlio. La donna tornava dalla veglia funebre : Il figlio, Giacinto Coraggio, è morto per cause naturali ad Avellino, lei ha perso la vita in un incidente stradale sull'A2 tra Eboli e Campagna. Teresa Marotta, pensionata cilentana residente a Roccagloriosa in provincia di Salerno, è deceduta ad 80 anni poco dopo il decesso del figlio. Il Mattinoricostruisce la dinamica dell'incidente.La donna viaggiava in una Ford Focus. Il genero ha perso il controllo dell'auto che è ...