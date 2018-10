La disoccupazione in Italia negli ultimi dieci anni | i dati dal 2008

Italia - disoccupazione sotto 10% - aumentano occupati e inattivi : Un segnale coerente con la dinamica della fiducia dei consumatori, che mostra una dinamica positiva, nonostante l'economia stia vivendo una fase di rallentamento del ciclo di crescita, soprattutto ...

disoccupazione in Italia al 10 - 7% : è il tasso più basso dal 2012 : tasso di Disoccupazione in diminuzione in Italia. Secondo l’Istat, nel secondo trimestre 2018 si è registrato il livello più basso da sei anni a questa parte. L’indice di chi è senza lavoro è pari al 10,7%, contro il 10,6% del secondo trimestre 2012. Il dato è in calo di uno 0,2% rispetto al primo trimestre di quest’anno. Nei dati mensili di luglio 2018, in termini congiunturali, la diminuzione del tasso di Disoccupazione si ...

Meno pil più disoccupazione. Ecco l'Italia del cambiamento - in peggio : Il cambiamento c'è e si vede. In peggio. Prima le stime dell'Ocse, poi le richieste di disoccupazione. In una sola giornata il governo incassa altre due bocciature. Prima c'erano stati gli ordinativi industriali, le esportazioni, la produzione industriale, i consumi. Tutti rigorosamente in calo. L

Parlamento UE : a 10 anni da crisi finanziaria - Italia maglia nera per debito pubblico e disoccupazione : A 10 anni dalla crisi finanziaria globale che ha ridisegnato gli equilibri economici mondiali, l'Europa porta ancora le ferite di quella che è stata la peggiore recessione della sua storia. Oggi, ...

Italia - Istat : tasso di disoccupazione scende al 10 - 7% : La crescita economica è in Italia più lenta di quella dell'economia dei paesi dell'area Euro, cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e del 2,2% nel confronto con il secondo trimestre ...

I giornali di oggi / L'Italia che cambia per decreto : più disoccupazione e meno salute : ... ecco il quadro che dipinge sul Corriere della Sera , a pagina 9, Valentina Santarpia: Un consigliere del Movimento 5 Stelle che sostiene che la politica venga prima della scienza. Un infettivologo ...

Italia - a giugno sale il tasso di disoccupazione. Aumenta anche tra i giovani : Teleborsa, - Nel mese di giugno si registra un piccolo peggioramento del marcato del lavoro. E' quanto afferma l' Istat nella sua stima preliminare sui dati occupati e disoccupati relativi al mese di ...

Italia - a giugno sale il tasso di disoccupazione. Aumenta anche tra i giovani : Nel mese di giugno si registra un piccolo peggioramento del marcato del lavoro. E' quanto afferma l' Istat nella sua stima preliminare sui dati occupati e disoccupati relativi al mese di giugno. L'...