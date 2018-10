La Corte Internazionale di Giustizia si è rifiutata di obbligare il Cile a trattare con

Rohingya - Corte penale internazionale dell’Aja apre indagine su deportazioni. San Suu Kyi : “Potevamo gestirla meglio” : La Corte penale internazionale de L’Aja avvierà un’ indagine preliminare sulle deportazioni di centinaia di migliaia di musulmani Rohingya dal Myanmar in Bangladesh. Lo ha annunciato il Procuratore Capo, Fatou Bensouda, che adesso dovrà raccogliere le prove per giustificare l’avvio di un’inchiesta completa. L’ indagine arriva subito dopo l’ultima condanna da parte delle Nazioni Unite per ciò che sta succedendo ...

La Corte penale internazionale si è dichiarata competente per indagare sulla deportazione dei rohingya : I giudici della Corte penale internazionale, l’ICC, un tribunale per crimini internazionali che ha sede all’Aia, nei Paesi Bassi, hanno fatto sapere di poter esercitare la loro competenza riguardo «la presunta deportazione del popolo rohingya», minoranza etnica di religione musulmana The post La Corte penale internazionale si è dichiarata competente per indagare sulla deportazione dei rohingya appeared first on Il Post.