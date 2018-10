La Borsa chiude in rosso E lo spread risale a 283

Borsa : Milano chiude a -0 - 49% : ANSA, - Milano, 1 OTT - Piazza Affari chiude in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,49% a 20.609 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa E SPREAD A 280/ Piazza Affari chiude a -0 - 49% - Telecom Italia a -5 - 3% : BORSA Italiana news. Piazza Affari oggi cerca un rimbalzo dopo il brusco calo di venerdì. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:42:00 GMT)

Borsa svizzera : chiude in flessione - SMI -0 - 27% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa : Milano chiude a -3 - 72% : ANSA, - Milano, 28 SET - Piazza Affari chiude in profondo rosso. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 3,72% a 20.711 punti. E la eazione del mercato al via libera dell'esecutivo alla nota all'...

Borsa svizzera inverte rotta e chiude in rialzo - SMI +0 - 35% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 63% : ANSA, - Milano, 27 SET - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,63% a 21.511 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

La Borsa di Tokyo chiude in netto ribasso - Nikkei -1% : Roma, 27 set., askanews, - Seduta in netto ribasso quella di oggi per la borsa di Tokyo che ha terminato la seduta con il Nikkei in calo dell'1%, a 23.796 punti in attesa degli sviluppi dei hegoziati ...

Borsa svizzera chiude positiva - SMI +0 - 65% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa - Piazza Affari chiude in lieve calo : Ftse Mib a -0 - 11% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,11% a 21.646 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,12% a quota 23.894 ...

Borsa : Tokyo - chiude in rialzo - +0 - 39% - : ANSA, - Tokyo, 26 SET - La Borsa di Tokyo termina gli scambi col segno più per l'ottavo giorno consecutivo, sulle aspettative di risultati incoraggianti dalla prossima stagione delle trimestrali. L'...

Borsa : Milano chiude in rialzo - +1 - 54% - : ANSA, - Milano, 25 SET - Seduta in positivo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in rialzo dell'1,54% a 21.668 punti. LE

Borsa svizzera chiude in rialzo - SMI +0 - 84% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa svizzera chiude in ribasso - SMI -0 - 55% : La Borsa svizzera ha avviato la settimana con una seduta in netto ribasso: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 8'946,22 punti, in flessione d...

Borsa Milano chiude in rosso - -0 - 9% - : ANSA, - Milano, 24 SET - La crisi commerciale fra Stati Uniti e Cina, con la nuova tranche di dazi, ha pesato sulle Borse europee, tutte in rosso. Piazza Affari è stata la peggiore: ha perso lo 0,91% ...