La bellezza è genetica La figlia di Natasha Stefanenko compie 18 anni Che schianto

caffeinamagazine

: RT @rydhianlaroche: la bellezza come la voglia di morire è genetica - pvrkermustdie : RT @rydhianlaroche: la bellezza come la voglia di morire è genetica - rydhianlaroche : la bellezza come la voglia di morire è genetica - cuore_drago : @mont_ale Scelta per modo di dire, in fondo la bellezza e il pene grosso sono doni della genetica, certo vanno colt… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Fasciata in un elegante abito blu, Sasha Sabbioni ha festeggiato il suo 18esimo compleanno in una location suggestiva con tanto di red carpet. Al suo fianco c’erano mammae papà Luca Sabbioni, orgogliosi della loro “donna”. Biscotti a tema, torta spettacolare, musica e fuochi d’artificio per chiudere inun giorno indimenticabile. La bellissimadell’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana ha compiuto la maggiore età e i genitori le hanno regalato una festa indimenticabile. Accanto a lei gli amici e gli affetti più cari. E sul profilo social la mamma ha voluto immortalare questo momento con un dolcissimo post: “La festa di ieri è stata un successo! La nostra piccolina è diventata grande. 18è solo l’inizio di quel meraviglioso viaggio che si chiama vita. Il meglio deve ancora ...