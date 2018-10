Kondogbia lascia la Francia | giocherà le qualificazioni alla Coppa d’Africa

calcioweb.eu

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Fino a qualche anno fa, Geoffreyrappresentava uno dei prospetti di maggior valore delle selezioni giovanili francesi. Poi la crescita del centrocampista frena conseguentemente al trasferimento all’Inter e la mediana dei Blues scopre nuovi talenti, Kantè e Tolisso in primis. Cosìha deciso di cambiare Nazionale, accettando la convocazione del Ct della Repubblica Centrafricana, suo paese d’origine, Raoul Savoy. È la seconda volta che Savoy lo ha inserito nella lista dei convocati, ma il centrocampista attualmente in forza al Valencia era infortunato e non ha potuto esordire con la nuova maglia. Adesso, ristabilitosi pienamente, ha risposto positivamentechiamata del Ct ed esordirà nelle prossime gare di qualificazioned’Africa. Ciò sarà possibile perché, pur essendo stato convocato da Deschamps per impegni ufficiali, ...