Kismet | approda a Taranto il super yacht da 65 milioni di dollari

(Di lunedì 1 ottobre 2018) 95 metri di lunghezza, 14 di larghezza… sono queste le dimensioni di, ilda 65di, di proprietà del pakistano Shahid khan, da ieri attraccato alla banchina del Castello Aragonese di, dopo aver lasciato il Principato di Monaco. La grande imbarcazione, definita gigante dei mari, è la protagonista di alcune scene di Six Underground, action-movie prodotto da Netflix, diretto da Michael Bay, con la stella hollywoodiana Ryan Reynolds e Mélania Laurent. Dal 27 settembre sino al 6 ottobre, il capoluogo jonico viene trasformato in un set, tramutato in un’ipotetica città mediorientale tra macchine pronte ad esplodere, cingolati kamikaze per la Città Vecchia, rioni colmi di gente protestante, stabili sfruttati da malviventi, insegne di negozi che richiamano l’inventato stao Turjistany, capeggiato dal presidente dittatore sanguinario Alimov, al centro di ...