Kia Sportage | di rinnovo in rinnovo sempre più moderna e bella

Kia Sportage - la prova de Il Fatto.it – L’ibrido la fa bella – FOTO : Chi se le ricorda le eleganti Muratti Ambassador Extra Mild e Ultra Mild? Chicchissime. Ora è – quasi – altrettanto chic esibire un motore Mild Hybrid, che significa accoppiare motorizzazioni termiche ed elettriche che lavorino sempre insieme. Con il restyling della quarta generazione, è la Sportage, garbatissima sport utility della Kia, a presentarsi con un Mild Hybrid (dove la parte “tradizionale” è affidata al turbodiesel di 2 ...

Nonostante la flessione dovuta alla crisi economica, dal 2008 al 2017 il mercato dei SUV, in Europa, ha fatto segnare un +6%. Il ruolo di Kia in questo segmento è rilevante: oltre 463 mila unità vendute in poco meno ...

Kia Sportage : debutta il tecnologico sistema Mild-Hybrid diesel 48 volt [FOTO] : Il modello di maggior successo della gamma Kia è tornato sul mercato in una versione più accattivante e dai contenuti tecnici avanzati Kia Sportage, il best seller Kia in Europa, fra i SUV più apprezzati del mercato, ritorna nell’edizione 2018 aggiornato nel design, esterno ed interno, e arricchito con nuove tecnologie che ne migliorano sicurezza ed infotainment. In primo piano, il nuovo sistema Mild-Hybrid diesel 48 volt, al debutto ...

Kia - arriva in Italia l'evoluzione 2018 del nuovo Sportage : Roma, 14 set., askanews, - Milano, Settembre 2018 - Kia Sportage, il best seller Kia in Europa, fra i SUV più apprezzati del mercato, ritorna nell'edizione 2018 aggiornato nel design, esterno ed ...

Kia : ecco il nuovo Sportage - ora anche in versione ibrido leggero : Sportage si rinnova con un restyling che riguarda il design, la tecnologia a bordo e soprattutto la nuova motorizzazione...