Juventus | dopo Marotta pronto all' addio anche il ds Fabio Paratici

Juventus : Agnelli prepara il dopo Marotta - spazio a Paratici e Ricci. Exor deposita lista candidati cda : ... divorzio annunciato sabato sera dallo stesso ad, e varare un nuovo sistema di deleghe con tre responsabili per le tre aree chiave, sport, ricavi e servizi,. Lo preannuncia oggi il presidente Andrea ...

Juventus - Andrea Agnelli : gestione dopo Marotta si baserà su sistema deleghe : L'esclusione dell'attuale AD e direttore generale Beppe Marotta dalla lista per il rinnovo del cda non cambierà il modello di gestione della Juventus, basato su tre pilastri , sport, ricavi e servizi, la cui responsabilità sarà affidata a tre manager, garanzia di continuità. Lo ha detto il presidente della società bianconera Andrea Agnelli, in una dichiarazione a margine ...

Fabio Paratici lascia la Juventus?/ Ultime notizie - altro addio dopo Marotta : Agnelli - "sarà capo area sport" : Fabio Paratici la Juventus?. Ultime notizie, voci su un altro addio eccellente dopo quello di Marotta: Andrea Agnelli frena, "sarà a capo area sport".(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Juventus - nuovo Cda : nessuna novità tra i candidati del “dopo Marotta” [NOMI e DETTAGLI] : Il consiglio di amministrazione della Juventus si rinnoverà ma solo in minima parte dato che i rappresentati sono nomi noti in casa bianconera Exor ha depositato la lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Juventus. Come previsto dell’elenco non fa parte Beppe Marotta mentre con Andrea Agnelli ci sono l’attuale vice presidente Pavel Nedved e gli indipendenti Paolo Garimberti, Daniela Marilungo, ...

La Juventus del dopo-Marotta : Paratici capo dell'area sportiva e Nedved ancora più operativo : TORINO - Messo da parte lo stupore per l'annuncio fatto dall'ormai quasi ex amministratore delegato e direttore generale bianconero Beppe Marotta, la domanda che tifosi - ma anche addetti ai lavori - ...

Diego Armando Maradona Jr risponde ai tifosi della Juventus dopo i cori shock : “la loro è inferiorità culturale” : Diego Armando Maradona Jr ha affidato a Twitter il proprio pensiero dopo la gara tra il suo Napoli e la Juventus “Pazienza e tranquillità… siamo forti e lo abbiamo dimostrato!! I cori durante il match dimostrano la loro inferiorità culturale e su quello amici miei non ci si può far niente!” Questo il duro tweet di Diego Armando Maradona Jr, destinato ai tifosi della Juventus, rei d’aver intonato cori di ...

Juventus - Zidane o Nedved per il dopo Marotta : Emergono già indiscrezioni sui possibili sostituti di Beppe Marotta alla Juventus, i nomi più gettonati sono quelli di Zinedine Zidane e Pavel Nedved.Programmare dopo la notizia sorprendente dell'addio di Beppe Marotta, necessità per la Juventus che vola sul campo e che giocoforza sarà costretta ad un rinnovamento delle figure dirigenziali. Scontata la permanenza di Fabio Paratici, braccio operativo dell'ormai ex amministratore delegato ...

Serie A - il punto dopo i big match : il Napoli può insidiare la Juventus - l’Inter vince ma non convince - che spettacolo il derby di Roma : Si sono disputati gli anticipi validi per la giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il futuro. Nel primo match si sono affrontate Roma e Lazio, successo per la squadra di Di Francesco che ha allontanato la crisi, adesso può iniziare un nuovo campionato per i giallorossi, la sconfitta fa invece male alla Lazio ma anche i biancocelesti possono togliersi grosse soddisfazioni. Nel secondo match ...

Live Juventus-Napoli 2-1 Mandzukic dopo il palo di CR7 : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del settimo turno di campionato; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello...

Frosinone-Juventus 0-1 La Diretta Sblocca Ronaldo dopo 81 minuti : La sfida del Benito Stirpe tra Frosinone e Juventus chiude il programma della 5a giornata di Serie A; i ciociari hanno raccolto finora un solo punto nelle 4 partite giocate e vengono dalla pesante ...

Champions League - la top 11 UEFA dopo la prima giornata : la Juventus la più rappresentata con 4 calciatori : Si è chiusa la prima giornata della fase a gironi della Champions League e, come di consueto, la UEFA ha stilato la migliore formazione della due giorni di coppa. Chi si aspettava fosse il Barcellona ...

Juventus - Joao Cancelo difende Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione : “CR7 un esempio - ciò che è successo non…” : Joao Cancelo, terzino della Juventus, ha difeso Cristiano Ronaldo dopo il cartellino rosso rimediato nella sfida di Champions League contro il Valencia Nonostante la due giorni di Champions League sia ormai passata, il caso Cristiano Ronaldo continua a tenere banco. Il cartellino rosso rimediato dal portoghese, colpevole di una tirata di capelli all’avversario Murillo, ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. Nonostante ...

Cristiano Ronaldo - quanti turni di stop rischia dopo l'espulsione in Valencia-Juventus : Il destino di Cristiano Ronaldo è nelle mani dell'arbitro tedesco Brych . l'espulsione dell'attaccante portoghese nel match contro il Valencia è finita alla corte Uefa, che sta analizzando il caso ...

Infortunio Khedira in Valencia-Juventus/ Ultime notizie - la diagnosi : torna dopo la sosta - ecco quando : Khedira infortunato in Valencia-Juventus. Problema muscolare alla coscia sinistra per il tedesco, sostituito da Emre Can. Possibile stop di almeno 20 giorni, attesa per gli esami strumentali(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:06:00 GMT)