Juventus | Allegri | ' Curioso di vedere la squadra giocare senza Cristiano Ronaldo'

Juventus - Allegri 'Curioso di vedere la mia squadra senza Ronaldo' : TORINO - 'Sono curioso di vedere la Juve senza Ronaldo , ma in ogni caso domani sarà fondamentale vincere altrimenti vanifichiamo tutto quello che i ragazzi hanno fatto in Spagna. È un match che va ...

Juventus-Young Boys - la conferenza di Allegri LIVE : 'Vincere per non vanificare il successo di Valencia' : LIVE 19:21 1 ott DOMANDA PER Allegri: Emre Can riposa? Ho un dubbio, a metà campo qualche dubbio ce l'ho perché devo decidere se giocare con due o tre mediani. Davanti però son sempre due, Dybala e ...

Rivoluzione Juventus - Allegri ‘segue’ Marotta : cambio anche in panchina - ecco tutti i nomi per il sostituto [FOTO e DETTAGLI] : 1/7 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Juventus-Napoli - Allegri : "Più importante per loro. Dybala? Faccio sempre scelte dolorose" : Il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con il Napoli, in programma domani alle ore 18

Juventus - Allegri : "CR7 va cercato meglio"/ Ultime notizie - sfida al Napoli : "non sarà squilibrata" : Juventus, Allegri: "CR7 va cercato meglio". Ultime notizie, vigilia della sfida con il Napoli: "non sarà squilibrata, conta più per loro che per noi".(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Juventus-Napoli - è sempre scontro al vertice : Ancelotti prova a fare lo sgambetto ad Allegri : Passano le stagioni, cambiano gli allenatori (nel caso dei partenopei), ma Juventus-Napoli è sempre uno scontro al vertice. Domani, all’Allianz Stadium, gli azzurri hanno l’occasione di pareggiare lo svantaggio accumulato fin qui in campionato: una vittoria, infatti, annullerebbe l’attuale distacco in classifica esistente tra le due squadre. Ancelotti, che in conferenza ha dichiarato di non voler firmare per il ...

Probabili formazioni/ Juventus Napoli : orario - diretta tv e notizie live. Allegri punta su Pjanic : Probabili formazioni Juventus Napoli: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli schieramenti attesi domani all'Allianz Stadium per la 7^ giornata della Serie A. (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 13:54:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Conta molto più per loro. CR7 va servito meglio' : Sul piano della classifica lo scontro diretto di domani conta molto più per loro che per noi, ma siamo solamente all'inizio della stagione'. Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Napoli. '...

Juventus-Napoli - Allegri in conferenza : “Domani conta più per loro - formazione fatta per 7/11” : Il sabato della settima giornata di campionato propone lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli, gara quest’oggi presentata in conferenza dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri. La prima domanda è proprio sul big match contro gli azzurri, che in estate hanno cambiato allenatore: “Sarà una bella partita. Sul piano della classifica, conterà più per loro che per noi. Non hanno cambiato giocatori, hanno cambiato allenatore: ...

Juventus-Napoli - parla Allegri : “le similitudini con Ancelotti - la formazione e l’importanza dello scontro” : Massimiliano Allegri pronto per la sfida tra la sua Juventus ed il Napoli, vera concorrente per lo scudetto anche in questa stagione di Serie A “Abbiamo poco tempo per preparare la gara, ma lo stesso è per il Napoli. Sarà una bella partita, che sul piano della classifica conta più per loro che per noi“. E’ iniziata così la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista del super incontro di sabato tra la sua Juventus ...

Juventus - Ronaldo : 1 turno di squalifica. Allegri respira : Juventus– Arrivata l’ufficialità nel primo pomeriggio di oggi. Cristiano Ronaldo, espulso all’esordio in Champions contro il Valencia, sconterà un solo turno di stop. La decisione del Giudice Sportivo che ferma il portoghese per la partita interna contro lo Young Boys. Sospiro di sollievo per la Juve Di tutti i mali possibili, il minore per i […] L'articolo Juventus, Ronaldo: 1 turno di squalifica. Allegri respira ...

Juventus - Allegri lancia la sfida : 'Bene 7 vittorie - ora 10 giorni caldi' : 'Il valore di queste 7 vittorie è importante'. Massimiliano Allegri si gode il successo contro il Bologna, ultimo tassello del filotto di successi della Juventus tra campionato e Champions League: 'Ma ...

Juventus - è tornato Dybala : sorride Allegri. La “Joya” ha ripreso a brillare : è tornato Dybala- Un gol di pregevole fattura, maturato da un’azione piuttosto confusa e fortunata. Poco importa: Dybala è tornato al gol per la gioia di Allegri e di tutto il popolo bianconero. Un inizio di stagione complicato, con primo gol in campionato arrivato proprio nella giornata di ieri. Una prestazione maiuscola: non solo per […] L'articolo Juventus, è tornato Dybala: sorride Allegri. La “Joya” ha ripreso a ...

Juventus-Bologna - Allegri : “Stasera avrei voluto togliere Ronaldo - il turnover è obbligatorio” : La Juventus continua la sua marcia verso l’ottavo scudetto consecutivo. La vittoria contro il Bologna di stasera è la sesta su sei gare di campionato. Nel dopo gara, Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei suoi calciatori: “Nel primo tempo la squadra ha fatto bene, si è mostrata responsabile e matura e non ha avuto presunzione. Questo è un bel segnale. Il primo tempo è ...