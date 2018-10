Juve | piano di crescita globale con vista sul 2024 | arriva un nuovo manager?

Piatek-Juve - c'è già il piano di Marotta : Difficile parlare di cifre per il momento ma come riportato da La Gazzetta dello Sport la dirigenza bianconera sarebbe disposta a toccare o salire oltre i 20 milioni di euro, a seconda del rendimento ...

Juve - un cambio potrebbe complicare il piano Pogback : La Juventus non ha abbandonato l'idea di riportare a Torino Paul Pogba e i contatti avviati da Mino Raiola con i dirigenti bianconeri sono stati già avviati. Secondo quanto riportato da Rai Sport c'è una possibilità che potrebbe bloccare l'intera operazione: l'addio di José Mourinho e l'arrivo di Zinedine Zidane in panchina.

Juve - palla in mezzo per Cristiano Ronaldo : il piano di Allegri per farlo segnare : Osannato, coccolato, ammirato, acclamato. Soprattutto, atteso: quel primo gol mancante continua a provocare immotivati attacchi d'ansia. Ma Cristiano Ronaldo è pure 'fasciato', avvolto da una Juve che ...

Juventus : Piano Ronaldo per averlo al top - Benatia pronto il rinnovo : Continua la preparazione della Juventus in vista del match in casa contro il Sassuolo. La squadra di De Zerbi è partita forte e sulle ali dell'entusiasmo vorra' fare sicuramente una bella figura a Torino e non essere vittima sacrificale. Alla Continassa, Allegri con i giocatori rimasti a Torino senza i nazionali convocati da Mancini sta preparando la sfida al meglio, non solo dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista atletico. Il ...

Juve - ecco il piano per Kean : La Juventus è orientata a tenere Kean almeno fino a gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe far saltare il banco e far concretizzare la cessione nell'ultimo giorno di mercato soltanto una super offerta: del Marsiglia , ma anche di una tra Monaco, Nizza e Leganes , ovvero i ...

Donadoni : 'Dietro alla Juve vedo Inter - Milan - Napoli e Roma sullo stesso piano' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 In un'Intervista rilasciata sulle pagine dell'edizione odierna de ' La Gazzetta dello Sport ', Roberto Donadoni torna a parlare della sua esperienza a Napoli . Ma non solo: ' Visto da fuori questo campionato è molto Interessante e mi piacerebbe esserne protagonista - racconta l'ex ...

Juventus - piano Milinkovic-Savic : sarà lui il colpo last minute : piano Milinkovic-Savic- La Juventus prepara l’ultimo colpo di mercato a circa 5 una settimana dalla chiusura ufficiale delle “danze”. Il sogno si chiama Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo potrebbe lasciare la Lazio, anche se Lotito è stato chiaro. Il presidente detta le regole: “Ascolterò offerte solamente entro domenica, dopodichè Milinkovic resterà in biancoceleste”. piano PJANIC Tuttavia ...

Juventus - il piano segreto per Milinkovic-Savic : il serbo adesso è a un passo da Torino - trionfo di Marotta : Tutti sulle tracce di Sergei Milinkovic-Savic , il centrocampista serbo della Lazio che fa gola a ogni squadra del globo, o quasi: dal Milan al Real Madrid e fino alla Juventus. E, alla fine, ...

Juventus - ecco il piano : priorità a Pjanic - Milinkovic-Savic prima alternativa. Defilato Pogba : Juventus, ecco IL piano- La Juventus si prepara a vivere le ultime settimane di mercato da autentica protagonista. La società bianconera punterà sul rinnovo di Miralam Pjanic. Il primo obiettivo bianconero resta il rinnovo del centrocampista bosniaco. Contratto che verrà adeguato dai 4,5 milioni attuali, ai 6-6,5 milioni di euro della nuova proposta. Tuttavia le […] L'articolo Juventus, ecco il piano: priorità a Pjanic, Milinkovic-Savic ...

Calciomercato Lazio - prima offerta di rinnovo a Milinkovic-Savic - ma la Juventus prepara il piano per strapparlo a Lotito : Per il centrocampista serbo servono almeno 120 milioni, l’ad della Juventus studia la cessione di Pjanic per poter poi andare all’assalto Il futuro di Milinkovic-Savic non è ancora scritto, il serbo potrebbe lasciare la Lazio a fronte di un’offerta di 120 milioni. Lotito lo ha detto a chiare lettere e, intanto, lavora per rinnovare il contratto del proprio giocatore, provando ad allungargli la scadenza al 2024 con un ...